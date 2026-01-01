OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) adalah solusi manajemen aset dan penyebaran perangkat lunak sumber terbuka gratis yang telah disempurnakan sejak 2001. Agen ringan yang diinstal pada titik akhir Windows, Linux, macOS, Android, dan IBM AIX melaporkan inventaris perangkat keras dan perangkat lunak terperinci kembali ke server pusat, sementara pemindaian SNMP dan penemuan IP memperluas visibilitas ke printer, switch, router, dan perangkat tanpa agen lainnya.

Self-hosting OCS Inventory di VPS Anda sendiri menjaga setiap sidik jari perangkat, catatan lisensi, dan paket yang disebarkan tetap dalam kendali Anda. Konsol web, basis data MySQL, dan REST API yang dibundel adalah komponen yang sama yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola aset IT lebih dari 100.000 perangkat, tanpa biaya per aset dan tanpa ketergantungan SaaS pihak ketiga.