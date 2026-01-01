Instal OCS Inventory NG dengan instalasi sekali klik.
Server manajemen aset TI open-source yang melacak hardware, software, dan menerapkan paket di seluruh armada Anda.
Pilih paket VPS untuk OCS Inventory NG
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) adalah solusi manajemen aset dan penyebaran perangkat lunak sumber terbuka gratis yang telah disempurnakan sejak 2001. Agen ringan yang diinstal pada titik akhir Windows, Linux, macOS, Android, dan IBM AIX melaporkan inventaris perangkat keras dan perangkat lunak terperinci kembali ke server pusat, sementara pemindaian SNMP dan penemuan IP memperluas visibilitas ke printer, switch, router, dan perangkat tanpa agen lainnya.
Self-hosting OCS Inventory di VPS Anda sendiri menjaga setiap sidik jari perangkat, catatan lisensi, dan paket yang disebarkan tetap dalam kendali Anda. Konsol web, basis data MySQL, dan REST API yang dibundel adalah komponen yang sama yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola aset IT lebih dari 100.000 perangkat, tanpa biaya per aset dan tanpa ketergantungan SaaS pihak ketiga.
Fitur utama OCS Inventory NG
Inventaris hardware dan software
Agen ringan mengumpulkan data detail CPU, memori, penyimpanan, periferal, dan software terinstal dari endpoint Windows, Linux, macOS, Android, dan AIX.
Deployment paket
Dorong skrip, penginstal, dan paket konfigurasi ke agen melalui HTTPS, dengan kontrol bandwidth yang dapat diskalakan ke armada lebih dari 100.000 perangkat.
SNMP dan penemuan jaringan
Pindai subnet dan kueri perangkat SNMP untuk menginventarisasi printer, switch, router, dan peralatan lainnya yang tidak dapat menjalankan agen.
Laporan kepatuhan lisensi
Lacak aplikasi yang terinstal di seluruh lingkungan Anda dan buat laporan pengukuran perangkat lunak untuk memverifikasi penggunaan dan perpanjangan lisensi.
REST API dan integrasi
REST API bawaan dan plugin sinkronisasi GLPI mengalirkan data aset ke sistem tiket, CMDB, dan alat keamanan.
Konsol Web dengan RBAC
Konsol berbasis browser dengan kontrol akses berbasis peran, autentikasi LDAP dan CAS, serta dasbor yang dapat disesuaikan untuk operator dan auditor.
Jalankan OCS Inventory NG lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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