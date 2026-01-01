MistServer adalah toolkit media streaming open-source berfitur lengkap yang dirancang untuk membangun aplikasi streaming internet. Ini mendukung berbagai protokol input dan output â€” termasuk RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, dan RTSP â€” memungkinkan Anda untuk menyerap, memproses, dan mengirimkan media ke pemutar atau perangkat apa pun. UI web bawaan di port 4242 menyediakan konfigurasi server lengkap, manajemen streaming, dan pemantauan real-time tanpa alat tambahan.

Dirancang untuk developer yang membangun aplikasi streaming over-the-top (OTT), MistServer ringan, modular, dan gratis digunakan untuk tujuan apa pun termasuk komersial. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur streaming Anda tanpa biaya per penonton atau ketergantungan pihak ketiga.