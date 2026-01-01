Deploy instan MistServer.
Perangkat media berfitur lengkap dan sumber terbuka untuk membangun dan menghadirkan aplikasi streaming internet yang stabil dalam skala besar.
Pilih paket VPS untuk MistServer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MistServer
MistServer adalah toolkit media streaming open-source berfitur lengkap yang dirancang untuk membangun aplikasi streaming internet. Ini mendukung berbagai protokol input dan output â€” termasuk RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, dan RTSP â€” memungkinkan Anda untuk menyerap, memproses, dan mengirimkan media ke pemutar atau perangkat apa pun. UI web bawaan di port 4242 menyediakan konfigurasi server lengkap, manajemen streaming, dan pemantauan real-time tanpa alat tambahan.
Dirancang untuk developer yang membangun aplikasi streaming over-the-top (OTT), MistServer ringan, modular, dan gratis digunakan untuk tujuan apa pun termasuk komersial. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur streaming Anda tanpa biaya per penonton atau ketergantungan pihak ketiga.
Fitur utama MistServer
Bantuan Multi-protokol
Menerima dan mengirimkan streaming melalui RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, dan RTSP dari satu server tanpa konfigurasi plugin.
Konfigurasi Berbasis Web
Konfigurasi stream, kelola input, dan pantau performa server dari antarmuka web bawaan tanpa akses baris perintah.
Streaming Latensi Rendah
Opsi output SRT dan WebRTC memungkinkan streaming dengan latensi di bawah satu detik untuk acara langsung dan aplikasi interaktif.
OTT Aplikasi Selesai
Dibangun untuk developer yang membuat platform streaming OTT, MistServer menangani lapisan pengiriman media sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi Anda.
Arsitektur Modular
Hapus biner protokol yang tidak digunakan untuk mengurangi jejak server, dengan hanya mempertahankan protokol streaming yang dibutuhkan aplikasi Anda.
Jalankan MistServer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.