Manticore Search adalah database open-source yang canggih yang dibangun khusus untuk pencarian. Dibuat pada tahun 2017 sebagai kelanjutan dari proyek Sphinx Search, ini menggabungkan pencarian teks lengkap, pencarian kemiripan vektor, dan analitik real-time dalam satu mesin â€” dapat diakses melalui protokol MySQL yang familiar atau API HTTP JSON.

Tidak seperti Elasticsearch, Manticore ditulis dalam C++ dan membutuhkan sumber daya minimal sambil memberikan kinerja kueri yang sangat baik di miliaran dokumen. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pencarian Anda â€” tanpa biaya per kueri, tanpa vendor lock-in, dan tanpa overhead JVM.