Deploy Manticore Search instan.
Database pencarian sumber terbuka berperforma tinggi dengan full-text search, vector search, dan dukungan protokol MySQL.
Pilih paket VPS untuk Manticore Search
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Manticore Search
Manticore Search adalah database open-source yang canggih yang dibangun khusus untuk pencarian. Dibuat pada tahun 2017 sebagai kelanjutan dari proyek Sphinx Search, ini menggabungkan pencarian teks lengkap, pencarian kemiripan vektor, dan analitik real-time dalam satu mesin â€” dapat diakses melalui protokol MySQL yang familiar atau API HTTP JSON.
Tidak seperti Elasticsearch, Manticore ditulis dalam C++ dan membutuhkan sumber daya minimal sambil memberikan kinerja kueri yang sangat baik di miliaran dokumen. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pencarian Anda â€” tanpa biaya per kueri, tanpa vendor lock-in, dan tanpa overhead JVM.
Fitur utama Manticore Search
Pencarian teks lengkap
20+ operator pencarian termasuk pencocokan fuzzy, stemming, dan lemmatisasi untuk pengambilan teks lengkap yang presisi di seluruh koleksi dokumen besar.
MySQL kompatibel
Hubungkan menggunakan klien MySQL apa pun, ORM, atau alat BI â€” tidak memerlukan SDK baru, dan peralatan berbasis MySQL yang sudah ada dapat langsung berfungsi.
Vector search
Indeks vektor HNSW bawaan memungkinkan pencarian kemiripan semantik dan kueri hibrida kata kunci + vektor tanpa vector database terpisah.
Pengindeksan real-time
Dokumen dapat dicari segera setelah dimasukkan tanpa penundaan pembangunan ulang indeks, menjaga hasil tetap terkini dalam kumpulan data yang bergerak cepat.
Penyimpanan kolumnar
Format kolumnar mempercepat analitik, agregasi, dan pencarian berfaset di seluruh kumpulan data besar dengan overhead memori rendah.
Jalankan Manticore Search lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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