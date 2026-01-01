Agenta adalah platform LLMOps end-to-end yang mengonsolidasikan alur kerja untuk mengirimkan aplikasi LLM produksi. Tim menggunakannya untuk mengulang prompt di playground berdampingan, mengelola versi konfigurasi, menjalankan evaluasi otomatis terhadap set pengujian, dan melacak permintaan langsung dengan observabilitas penuh — semuanya dari antarmuka yang sama.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga prompt, dataset evaluasi, dan data pelacakan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada kuota token pada pelacakan, dan kebebasan penuh untuk mengintegrasikan penyedia LLM mana pun melalui SDK dan layanan proxy yang disertakan.