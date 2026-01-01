Deploy instan Agenta.
Platform LLMOps open-source yang menggabungkan prompt engineering, evaluasi, dan observabilitas dalam satu ruang kerja terpadu.
Pilih paket VPS untuk Agenta
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Agenta
Agenta adalah platform LLMOps end-to-end yang mengonsolidasikan alur kerja untuk mengirimkan aplikasi LLM produksi. Tim menggunakannya untuk mengulang prompt di playground berdampingan, mengelola versi konfigurasi, menjalankan evaluasi otomatis terhadap set pengujian, dan melacak permintaan langsung dengan observabilitas penuh — semuanya dari antarmuka yang sama.
Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga prompt, dataset evaluasi, dan data pelacakan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada kuota token pada pelacakan, dan kebebasan penuh untuk mengintegrasikan penyedia LLM mana pun melalui SDK dan layanan proxy yang disertakan.
Fitur utama Agenta
Laboratorium Prompt
Bandingkan prompt secara berdampingan di seluruh model dan parameter dalam playground visual, lalu promosikan varian pemenang ke konfigurasi berversi.
Evaluasi otomatis
Jalankan prompt terhadap set pengujian menggunakan evaluator bawaan atau kode kustom untuk menilai kebenaran, kesamaan, dan regresi sebelum deployment.
LLM observability
Lacak setiap permintaan melalui span bersarang dengan metrik input, output, latensi, dan biaya lengkap untuk penyedia atau kerangka kerja LLM mana pun.
Versi Prompt
Kelola konfigurasi prompt sebagai artefak berversi dengan lingkungan, rollback, dan registri yang memisahkan prompt dari kode aplikasi.
Framework agnostic
SDK dan pelacakan yang kompatibel dengan OpenTelemetry terintegrasi dengan LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, serta tumpukan LLM lainnya.
Jalankan Agenta lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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