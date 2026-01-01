Deploy Cleanuparr dengan instalasi instan.
Pembersih antrean canggih untuk tumpukan Servarr yang menghapus unduhan yang macet, gagal, dan berbahaya secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk Cleanuparr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Cleanuparr
Cleanuparr adalah manajer unduhan self-hosted yang dibuat khusus untuk ekosistem Servarr. Ini terhubung ke Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan Whisparr, serta qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, dan rTorrent. Kemudian, ia terus-menerus memeriksa antrean untuk menandai dan menghapus unduhan yang macet, terjebak dalam metadata, mengunduh terlalu lambat, gagal diimpor, atau cocok dengan pola malware yang dikenal seperti file
.lnk dan
.zipx yang mencurigakan.
Selain menjaga kebersihan antrean, Cleanuparr secara proaktif mencari media yang hilang dan peningkatan kualitas yang belum memenuhi batas. Ia juga memangkas seed yang sudah selesai, menghapus file yatim piatu yang tidak lagi dilacak oleh arrs, dan mengirimkan peringatan pada setiap penandaan atau penghapusan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga otomatisasi media Anda tetap rapi sepanjang waktu tanpa perlu pengawasan antrean manual.
Fitur utama Cleanuparr
Pembersihan berbasis Strike
Tandai unduhan yang buruk dengan peringatan yang dapat dikonfigurasi dan secara otomatis menghapus serta memblokirnya setelah mencapai ambang batas Anda.
Pemblokir Malware
Deteksi dan hapus torrent berbahaya yang diketahui menggunakan pola yang dikelola komunitas dan daftar blokir bawaan untuk jenis file mencurigakan.
Integrasi menyeluruh Servarr
Berfungsi dengan Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan Whisparr bersama dengan qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, dan rTorrent di satu tempat.
Pencarian hilang dan peningkatan
Secara otomatis memicu pencarian item yang hilang dan peningkatan kualitas yang tidak memenuhi batas minimum, termasuk pelacakan skor format kustom.
Pembersihan data yatim dan seeding
Menghapus unduhan tanpa hardlink atau referensi arr, memangkas seed yang berjalan lama, dan mendukung alur kerja yang sadar cross-seed.
Notifikasi real-time
Mengirimkan notifikasi setiap kali ada teguran, penghapusan, atau pemblokiran melalui saluran notifikasi pilihan Anda agar tidak ada yang terlewatkan.
Jalankan Cleanuparr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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