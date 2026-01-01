Cleanuparr adalah manajer unduhan self-hosted yang dibuat khusus untuk ekosistem Servarr. Ini terhubung ke Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan Whisparr, serta qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, dan rTorrent. Kemudian, ia terus-menerus memeriksa antrean untuk menandai dan menghapus unduhan yang macet, terjebak dalam metadata, mengunduh terlalu lambat, gagal diimpor, atau cocok dengan pola malware yang dikenal seperti file .lnk dan .zipx yang mencurigakan.

Selain menjaga kebersihan antrean, Cleanuparr secara proaktif mencari media yang hilang dan peningkatan kualitas yang belum memenuhi batas. Ia juga memangkas seed yang sudah selesai, menghapus file yatim piatu yang tidak lagi dilacak oleh arrs, dan mengirimkan peringatan pada setiap penandaan atau penghapusan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga otomatisasi media Anda tetap rapi sepanjang waktu tanpa perlu pengawasan antrean manual.