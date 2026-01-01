Silex adalah alternatif open-source untuk Webflow â€” sebuah website builder visual tanpa kode yang berjalan sepenuhnya di browser dan menghasilkan file HTML dan CSS standar. Tidak seperti website builder komersial yang mengunci desain dan konten Anda di platform mereka, Silex menyimpan semuanya sebagai file biasa di server Anda sendiri. Silex terhubung ke headless CMS untuk konten dinamis, terintegrasi dengan static site generator seperti 11ty, dan dapat diperluas melalui sistem plugin.

Self-hosting Silex di VPS memberikan desainer web dan agensi ruang kerja proyek tak terbatas dengan biaya server tetap, tanpa biaya per situs dan tanpa ketergantungan pada platform pihak ketiga yang tetap online atau terjangkau.