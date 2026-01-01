Deploy instan Silex.
Pembuat website visual sumber terbuka tanpa kode yang menghasilkan file HTML dan CSS yang bersih dan portabel.
Pilih paket VPS untuk Silex
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Silex
Silex adalah alternatif open-source untuk Webflow â€” sebuah website builder visual tanpa kode yang berjalan sepenuhnya di browser dan menghasilkan file HTML dan CSS standar. Tidak seperti website builder komersial yang mengunci desain dan konten Anda di platform mereka, Silex menyimpan semuanya sebagai file biasa di server Anda sendiri. Silex terhubung ke headless CMS untuk konten dinamis, terintegrasi dengan static site generator seperti 11ty, dan dapat diperluas melalui sistem plugin.
Self-hosting Silex di VPS memberikan desainer web dan agensi ruang kerja proyek tak terbatas dengan biaya server tetap, tanpa biaya per situs dan tanpa ketergantungan pada platform pihak ketiga yang tetap online atau terjangkau.
Fitur utama Silex
Editor visual drag-and-drop
Buat halaman secara visual menggunakan editor berbasis GrapesJS dengan komponen, gaya, dan alat tata letak â€” tidak memerlukan pengetahuan HTML atau CSS.
Output HTML Statis
Setiap website yang diproduksi Silex bersih, standar HTML dan CSS â€” tanpa dependensi runtime, berjalan di penyedia hosting mana pun, dan sepenuhnya portabel.
CMS data binding
Hubungkan desain halaman ke WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex, dan CMS headless lainnya sehingga non-developer dapat memperbarui konten tanpa menyentuh desain.
Dasbor multi-situs
Kelola proyek website tak terbatas dari satu instans Silex, yang terorganisir dalam satu ruang kerja untuk agensi dan freelancer dengan banyak klien.
Plugin ekstensibilitas
Memperluas Silex dengan komponen kustom, konektor data, dan integrasi layanan pihak ketiga melalui sistem plugin tanpa mem-fork core.
Jalankan Silex lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.