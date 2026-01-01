Keycloak adalah platform manajemen identitas dan akses (IAM) open-source yang terbukti tangguh, dikembangkan oleh Red Hat dan diterima di CNCF. Platform ini menangani single sign-on (SSO), autentikasi multi-faktor (MFA), login sosial, federasi LDAP/Active Directory, dan kontrol akses berbasis peran (RBAC) â€” sehingga Anda tidak perlu lagi membangun sistem autentikasi kustom untuk setiap aplikasi yang Anda deploy.

Self-hosting Keycloak di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas kredensial pengguna sensitif dan data sesi, sambil menghindari biaya per pengguna dari layanan IAM cloud. Deployment ini menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan data siap pakai secara permanen, menjadikannya cocok untuk mengamankan beban kerja nyata sejak hari pertama.