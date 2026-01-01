Deploy instan Keycloak.
Solusi open-source kelas enterprise untuk mengelola identitas dan akses, dengan dukungan SSO, OAuth2, dan SAML.
Pilih paket VPS untuk Keycloak
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Keycloak
Keycloak adalah platform manajemen identitas dan akses (IAM) open-source yang terbukti tangguh, dikembangkan oleh Red Hat dan diterima di CNCF. Platform ini menangani single sign-on (SSO), autentikasi multi-faktor (MFA), login sosial, federasi LDAP/Active Directory, dan kontrol akses berbasis peran (RBAC) â€” sehingga Anda tidak perlu lagi membangun sistem autentikasi kustom untuk setiap aplikasi yang Anda deploy.
Self-hosting Keycloak di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas kredensial pengguna sensitif dan data sesi, sambil menghindari biaya per pengguna dari layanan IAM cloud. Deployment ini menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan data siap pakai secara permanen, menjadikannya cocok untuk mengamankan beban kerja nyata sejak hari pertama.
Fitur utama Keycloak
Single Sign-On
Memungkinkan pengguna mengautentikasi sekali dan mengakses semua aplikasi yang terhubung tanpa memasukkan kembali kredensial, mengurangi hambatan, dan meningkatkan postur keamanan.
Autentikasi Multi-Faktor
Tambahkan OTP, WebAuthn, dan autentikator kustom ke alur login apa pun tanpa memodifikasi aplikasi Anda.
Identity Brokering
Delegasikan autentikasi ke Google, GitHub, Azure AD, atau penyedia OIDC/SAML mana pun sambil menjaga database pengguna Anda tetap terpusat.
Federasi Pengguna
Sinkronkan dan autentikasi pengguna dari server LDAP atau Active Directory yang sudah ada tanpa memigrasikan direktori.
Fine-grained authorization
Tentukan peran, grup, dan izin tingkat sumber daya di berbagai ranah terisolasi untuk penerapan multi-tenant.
Jalankan Keycloak lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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