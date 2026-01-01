SuperTokens adalah alternatif open-source untuk layanan autentikasi berpemilik seperti Auth0 dan Firebase Auth. Ini menyediakan Core API backend yang diintegrasikan aplikasi Anda menggunakan SDK resmi untuk React, Node.js, Python, Go, dan platform seluler. SuperTokens menangani login email/kata sandi, alur tanpa kata sandi, OAuth sosial, autentikasi multi-faktor, manajemen sesi lanjutan dengan penyegaran token otomatis, dan perlindungan terhadap serangan autentikasi umum â€” semuanya melalui API yang terdokumentasi dengan baik.

Self-hosting SuperTokens berarti kredensial pengguna dan data sesi tetap berada di database PostgreSQL Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa harga per pengguna yang akan meningkat seiring pertumbuhan aplikasi Anda. Template ini menerapkan SuperTokens Core dengan PostgreSQL yang siap untuk penggunaan produksi.