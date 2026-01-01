Diskon SuperTokens hingga 69%

Deploy instan SuperTokens.

Backend autentikasi sumber terbuka dengan manajemen sesi, login tanpa kata sandi, OAuth sosial, dan MFA â€“ alternatif yang dihosting sendiri untuk Auth0 dan Firebase Auth.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan SuperTokens.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SuperTokens

SuperTokens adalah alternatif open-source untuk layanan autentikasi berpemilik seperti Auth0 dan Firebase Auth. Ini menyediakan Core API backend yang diintegrasikan aplikasi Anda menggunakan SDK resmi untuk React, Node.js, Python, Go, dan platform seluler. SuperTokens menangani login email/kata sandi, alur tanpa kata sandi, OAuth sosial, autentikasi multi-faktor, manajemen sesi lanjutan dengan penyegaran token otomatis, dan perlindungan terhadap serangan autentikasi umum â€” semuanya melalui API yang terdokumentasi dengan baik.

Self-hosting SuperTokens berarti kredensial pengguna dan data sesi tetap berada di database PostgreSQL Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa harga per pengguna yang akan meningkat seiring pertumbuhan aplikasi Anda. Template ini menerapkan SuperTokens Core dengan PostgreSQL yang siap untuk penggunaan produksi.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SuperTokens

Metode otentikasi berganda

Mendukung email/kata sandi, tautan ajaib tanpa kata sandi, dan penyedia OAuth sosial secara siap pakai â€“ tambahkan alur yang diharapkan pengguna Anda tanpa kode kustom.

Manajemen sesi tingkat lanjut

Menangani rotasi token, penyegaran otomatis, dan pencabutan sesi dengan aman, melindungi pengguna dari pembajakan sesi dan serangan fiksasi.

Komponen UI siap pakai

Komponen React, Vue, dan Angular yang siap pakai untuk login, registrasi, dan reset kata sandi yang sesuai dengan merek Anda tanpa perlu membuat UI autentikasi dari awal.

Autentikasi multi-faktor (MFA)

Tambahkan MFA berbasis TOTP atau email ke alur autentikasi mana pun tanpa layanan pihak ketiga atau biaya tambahan per pengguna.

Peran dan hak akses

Tetapkan peran kepada pengguna dan terapkan pemeriksaan izin di aplikasi Anda menggunakan manajemen pengguna bawaan SuperTokens dan API peran.

Jalankan SuperTokens lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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