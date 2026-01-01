Deploy instan SuperTokens.
Backend autentikasi sumber terbuka dengan manajemen sesi, login tanpa kata sandi, OAuth sosial, dan MFA â€“ alternatif yang dihosting sendiri untuk Auth0 dan Firebase Auth.
Pilih paket VPS untuk SuperTokens
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SuperTokens
SuperTokens adalah alternatif open-source untuk layanan autentikasi berpemilik seperti Auth0 dan Firebase Auth. Ini menyediakan Core API backend yang diintegrasikan aplikasi Anda menggunakan SDK resmi untuk React, Node.js, Python, Go, dan platform seluler. SuperTokens menangani login email/kata sandi, alur tanpa kata sandi, OAuth sosial, autentikasi multi-faktor, manajemen sesi lanjutan dengan penyegaran token otomatis, dan perlindungan terhadap serangan autentikasi umum â€” semuanya melalui API yang terdokumentasi dengan baik.
Self-hosting SuperTokens berarti kredensial pengguna dan data sesi tetap berada di database PostgreSQL Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa harga per pengguna yang akan meningkat seiring pertumbuhan aplikasi Anda. Template ini menerapkan SuperTokens Core dengan PostgreSQL yang siap untuk penggunaan produksi.
Fitur utama SuperTokens
Metode otentikasi berganda
Mendukung email/kata sandi, tautan ajaib tanpa kata sandi, dan penyedia OAuth sosial secara siap pakai â€“ tambahkan alur yang diharapkan pengguna Anda tanpa kode kustom.
Manajemen sesi tingkat lanjut
Menangani rotasi token, penyegaran otomatis, dan pencabutan sesi dengan aman, melindungi pengguna dari pembajakan sesi dan serangan fiksasi.
Komponen UI siap pakai
Komponen React, Vue, dan Angular yang siap pakai untuk login, registrasi, dan reset kata sandi yang sesuai dengan merek Anda tanpa perlu membuat UI autentikasi dari awal.
Autentikasi multi-faktor (MFA)
Tambahkan MFA berbasis TOTP atau email ke alur autentikasi mana pun tanpa layanan pihak ketiga atau biaya tambahan per pengguna.
Peran dan hak akses
Tetapkan peran kepada pengguna dan terapkan pemeriksaan izin di aplikasi Anda menggunakan manajemen pengguna bawaan SuperTokens dan API peran.
Jalankan SuperTokens lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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