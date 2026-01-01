drawDB adalah editor diagram entitas-relasi database gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser. Ini memungkinkan developer dan administrator database untuk mendesain, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan skema database relasional melalui kanvas seret-dan-lepas â€” lalu mengekspor desain yang sudah jadi sebagai pernyataan SQL DDL yang siap dijalankan di MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, atau SQL Server.

Self-hosting drawDB memberikan tim Anda alat internal bersama untuk desain database tanpa mengirim detail skema ke layanan cloud pihak ketiga. Karena aplikasi ini murni frontend tanpa ketergantungan backend atau database, aplikasi ini dapat di-deploy sebagai satu kontainer ringan dan tetap aktif terlepas dari ketersediaan layanan eksternal.