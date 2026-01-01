Deploy drawDB instan.
Editor diagram database berbasis browser sumber terbuka dan gratis untuk mendesain serta mendokumentasikan skema database relasional secara visual.
Pilih paket VPS untuk drawDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan drawDB
drawDB adalah editor diagram entitas-relasi database gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser. Ini memungkinkan developer dan administrator database untuk mendesain, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan skema database relasional melalui kanvas seret-dan-lepas â€” lalu mengekspor desain yang sudah jadi sebagai pernyataan SQL DDL yang siap dijalankan di MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, atau SQL Server.
Self-hosting drawDB memberikan tim Anda alat internal bersama untuk desain database tanpa mengirim detail skema ke layanan cloud pihak ketiga. Karena aplikasi ini murni frontend tanpa ketergantungan backend atau database, aplikasi ini dapat di-deploy sebagai satu kontainer ringan dan tetap aktif terlepas dari ketersediaan layanan eksternal.
Fitur utama drawDB
Desain skema visual
Seret dan lepas tabel, tentukan kolom dan tipe data, dan gambar relasi pada kanvas tanpa menulis SQL secara manual.
SQL Ekspor dan Impor
Buat DDL siap pakai untuk MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, dan SQL Server, atau impor SQL yang sudah ada untuk memvisualisasikannya secara instan.
Backend Tidak Dibutuhkan
Berjalan sebagai satu kontainer Nginx tanpa basis data atau dependensi sisi server â€“ diagram disimpan di browser menggunakan IndexedDB.
Kustomisasi Diagram
Sesuaikan warna tabel, tambahkan catatan dan area untuk mengelompokkan tabel terkait, dan kontrol tata letak kanvas agar sesuai dengan cara Anda memikirkan skema Anda.
Ekspor ke Berbagai Format
Ekspor diagram sebagai PNG, JSON, atau SQL agar Anda dapat menyematkannya dalam dokumentasi, berbagi dengan rekan tim, atau mengontrol versi desain skema Anda.
Jalankan drawDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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