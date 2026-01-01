Hoppscotch adalah platform pengembangan dan pengujian API modern yang ringan yang mencakup seluruh siklus hidup API â€” mulai dari membangun dan menguji permintaan hingga mendokumentasikan dan berbagi koleksi dengan tim Anda. Ini mendukung REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, dan WebRTC dalam satu antarmuka, dengan variabel lingkungan, skrip pra-permintaan, dan opsi autentikasi canggih termasuk OAuth 2.0.

Self-hosting Hoppscotch di VPS Anda menjaga semua kunci API, payload permintaan, dan data ruang kerja tim sepenuhnya di infrastruktur Anda, menghilangkan kekhawatiran privasi data dari klien API berbasis cloud sekaligus menghilangkan biaya langganan per-kursi seiring pertumbuhan tim Anda.