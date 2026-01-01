Deploy Hoppscotch sekali klik.
Platform pengembangan API open-source yang mendukung REST, GraphQL, WebSocket, dan kolaborasi tim secara real-time.
Pilih paket VPS untuk Hoppscotch
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hoppscotch
Hoppscotch adalah platform pengembangan dan pengujian API modern yang ringan yang mencakup seluruh siklus hidup API â€” mulai dari membangun dan menguji permintaan hingga mendokumentasikan dan berbagi koleksi dengan tim Anda. Ini mendukung REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, dan WebRTC dalam satu antarmuka, dengan variabel lingkungan, skrip pra-permintaan, dan opsi autentikasi canggih termasuk OAuth 2.0.
Self-hosting Hoppscotch di VPS Anda menjaga semua kunci API, payload permintaan, dan data ruang kerja tim sepenuhnya di infrastruktur Anda, menghilangkan kekhawatiran privasi data dari klien API berbasis cloud sekaligus menghilangkan biaya langganan per-kursi seiring pertumbuhan tim Anda.
Fitur utama Hoppscotch
Pengujian Multi-Protokol
Uji koneksi REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, dan WebRTC dari satu antarmuka terpadu.
Ruang Kerja Tim
Bagikan koleksi dan berkolaborasi secara real-time dengan rekan tim di seluruh ruang kerja bersama tanpa meninggalkan infrastruktur pribadi Anda.
Otentikasi Tingkat Lanjut
Dukungan bawaan untuk OAuth 2.0, Bearer token, Basic Auth, dan kunci API mencakup hampir setiap skema autentikasi.
Variabel Environment
Beralih antara lingkungan pengembangan, staging, dan produksi secara instan tanpa mengedit parameter permintaan secara manual.
Manajemen Koleksi
Atur permintaan ke dalam koleksi berversi dengan dukungan impor dan ekspor untuk format Postman dan OpenAPI.
Jalankan Hoppscotch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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