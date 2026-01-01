Deploy instan LibreDesk.
Platform dukungan pelanggan omnichannel open-source dengan sistem tiket, live chat, kotak masuk email, dan manajemen SLA.
Pilih paket VPS untuk LibreDesk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibreDesk
LibreDesk adalah platform dukungan pelanggan sumber terbuka yang mengonsolidasikan percakapan dari email, live chat, dan saluran lain ke dalam satu ruang kerja tim. Dirancang untuk tim dukungan dari berbagai ukuran, platform ini mencakup seluruh siklus hidup dukungan â€” dari kontak pertama hingga penyelesaian â€” dengan alat untuk penugasan, prioritas, pelacakan SLA, balasan cepat, dan survei kepuasan pelanggan.
Self-hosting LibreDesk memberikan tim Anda kepemilikan penuh atas riwayat percakapan dan data pelanggan, tanpa biaya per agen atau per tiket. Anda mengontrol infrastruktur, integrasi, dan kebijakan retensi, menghubungkan kotak masuk email dan widget chat Anda secara langsung tanpa merutekan data melalui platform SaaS pihak ketiga.
Fitur utama LibreDesk
Omnichannel kotak masuk
Kelola email, live chat, dan percakapan berbasis API dari kotak masuk terpadu sehingga agen tidak perlu beralih antar tab untuk merespons.
SLA Manajemen
Tentukan target waktu respons dan penyelesaian per kotak masuk dan dapatkan notifikasi otomatis sebelum tenggat waktu terlampaui.
Aturan otomatisasi
Memicu penugasan otomatis, penandaan, perubahan prioritas, dan balasan berdasarkan kondisi percakapan dan ketersediaan agen.
Respons cepat
Simpan dan cari template balasan yang dapat digunakan kembali agar agen dapat merespons secara konsisten untuk pertanyaan umum dalam hitungan detik.
Survei CSAT
Kirim survei kepuasan pasca-resolusi secara otomatis dan lacak skor per agen, tim, dan kotak masuk dari waktu ke waktu.
Jalankan LibreDesk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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