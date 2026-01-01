LibreDesk adalah platform dukungan pelanggan sumber terbuka yang mengonsolidasikan percakapan dari email, live chat, dan saluran lain ke dalam satu ruang kerja tim. Dirancang untuk tim dukungan dari berbagai ukuran, platform ini mencakup seluruh siklus hidup dukungan â€” dari kontak pertama hingga penyelesaian â€” dengan alat untuk penugasan, prioritas, pelacakan SLA, balasan cepat, dan survei kepuasan pelanggan.

Self-hosting LibreDesk memberikan tim Anda kepemilikan penuh atas riwayat percakapan dan data pelanggan, tanpa biaya per agen atau per tiket. Anda mengontrol infrastruktur, integrasi, dan kebijakan retensi, menghubungkan kotak masuk email dan widget chat Anda secara langsung tanpa merutekan data melalui platform SaaS pihak ketiga.