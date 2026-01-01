Deploy instan Dozzle.
UI web ringan untuk melihat log container Docker secara real-time dengan penemuan container instan dan tanpa konfigurasi yang diperlukan.
Pilih paket VPS untuk Dozzle
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dozzle
Dozzle adalah web interface tanpa konfigurasi untuk memantau log container Docker secara real-time. Secara otomatis menemukan setiap container di host dan mengalirkan output-nya secara langsung ke UI browser yang bersih dan responsif â€” tanpa agen log, tanpa penyimpanan eksternal, tanpa pengaturan selain memasang Docker socket.
Developer menggunakannya untuk memantau beberapa layanan secara bersamaan selama debugging, sementara operator mengandalkannya untuk triase insiden cepat. Pencarian dan pemfilteran yang canggih memudahkan untuk mengisolasi baris log yang tepat yang Anda butuhkan tanpa meninggalkan browser. Dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan tanpa dependensi database, Dozzle berjalan dengan nyaman bersamaan dengan beban kerja produksi di VPS mana pun.
Fitur utama Dozzle
Streaming log real-time
Mengalirkan output kontainer secara langsung ke browser dengan gulir otomatis, sehingga Anda melihat baris log baru begitu baris tersebut ditulis.
Deteksi container instan
Secara otomatis mendeteksi semua kontainer yang berjalan di host â€“ tidak perlu konfigurasi manual untuk mulai melihat log.
Pencarian dan pemfilteran
Cari konten log berdasarkan kata kunci atau filter berdasarkan nama kontainer dan rentang waktu untuk dengan cepat mengisolasi kesalahan dan kejadian relevan.
Tampilan multi-container
Pantau beberapa layanan secara berdampingan dalam satu jendela browser, mengurangi pengalihan konteks selama sesi debugging.
Nol dependensi eksternal
Hanya memerlukan soket Docker â€“ tanpa database, tanpa log shipper, dan tanpa proses agen yang mengonsumsi sumber daya tambahan.
Jalankan Dozzle lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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