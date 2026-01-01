Dozzle adalah web interface tanpa konfigurasi untuk memantau log container Docker secara real-time. Secara otomatis menemukan setiap container di host dan mengalirkan output-nya secara langsung ke UI browser yang bersih dan responsif â€” tanpa agen log, tanpa penyimpanan eksternal, tanpa pengaturan selain memasang Docker socket.

Developer menggunakannya untuk memantau beberapa layanan secara bersamaan selama debugging, sementara operator mengandalkannya untuk triase insiden cepat. Pencarian dan pemfilteran yang canggih memudahkan untuk mengisolasi baris log yang tepat yang Anda butuhkan tanpa meninggalkan browser. Dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan tanpa dependensi database, Dozzle berjalan dengan nyaman bersamaan dengan beban kerja produksi di VPS mana pun.