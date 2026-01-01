Diskon Open Archiver hingga 69%

Deploy Open Archiver instan.

Pengarsipan email sumber terbuka standar kepatuhan untuk Gmail, Microsoft 365, IMAP, dan impor PST dengan pencarian teks lengkap.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy Open Archiver instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Open Archiver

Open Archiver adalah platform pengarsipan email tingkat kepatuhan yang di-hosting sendiri, yang menyerap pesan dari Gmail, Microsoft 365, server IMAP generik, dan file PST atau MBOX massal ke dalam arsip lokal yang tahan perusakan. Email disimpan dalam format .eml standar, diduplikasi, dienkripsi saat disimpan, dan diindeks oleh Meilisearch dengan Apache Tika mengurai lampiran sehingga setiap kata di dalam PDF, dokumen Word, dan spreadsheet dapat langsung dicari.

Meng-hosting sendiri Open Archiver menyimpan setiap pesan, lampiran, dan log akses di infrastruktur Anda sendiri sambil tetap memenuhi persyaratan retensi, penahanan hukum, dan audit yang diandalkan oleh industri yang diatur. Hash file mendeteksi perusakan, kebijakan retensi mengotomatiskan manajemen siklus hidup, dan jejak audit yang tidak dapat diubah mencatat setiap akses.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Open Archiver

Penyerapan email universal

Hubungkan ke Gmail, Microsoft 365, kotak surat IMAP generik, arsip PST, file MBOX, atau ekspor .eml terkompresi untuk migrasi satu kali dan sinkronisasi real-time berkelanjutan.

Cari di dalam lampiran

Meilisearch mengindeks setiap isi email sementara Apache Tika mengekstrak teks dari PDF, DOCX, XLSX, dan lampiran lainnya sehingga pencarian dapat menjangkau bagian dalam dokumen.

Penyimpanan tidak dapat diubah

Setiap email dan lampiran yang diarsipkan dihash saat diunggah, dienkripsi saat disimpan, dan diverifikasi dengan laporan integritas sehingga setiap modifikasi segera terdeteksi.

Retensi dan jejak audit

Kebijakan retensi granular mengotomatiskan manajemen siklus hidup, sementara log audit yang tidak dapat diubah mencatat siapa yang mengakses pesan apa dan kapan untuk pelaporan kepatuhan.

Penyimpanan pluggable

Simpan email yang diarsipkan di sistem file VPS lokal atau di backend penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 mana pun seperti AWS S3 atau MinIO tanpa mengubah deployment.

Rekonstruksi utas

Penemuan percakapan mengelompokkan balasan dan penerusan ke dalam utas lengkap sehingga penyelidik dapat meninjau konteks lengkap dari setiap pesan dalam satu tampilan.

Jalankan Open Archiver lebih mudah di Hostinger

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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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