Deploy Open Archiver instan.
Pengarsipan email sumber terbuka standar kepatuhan untuk Gmail, Microsoft 365, IMAP, dan impor PST dengan pencarian teks lengkap.
Pilih paket VPS untuk Open Archiver
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Archiver
Open Archiver adalah platform pengarsipan email tingkat kepatuhan yang di-hosting sendiri, yang menyerap pesan dari Gmail, Microsoft 365, server IMAP generik, dan file PST atau MBOX massal ke dalam arsip lokal yang tahan perusakan. Email disimpan dalam format .eml standar, diduplikasi, dienkripsi saat disimpan, dan diindeks oleh Meilisearch dengan Apache Tika mengurai lampiran sehingga setiap kata di dalam PDF, dokumen Word, dan spreadsheet dapat langsung dicari.
Meng-hosting sendiri Open Archiver menyimpan setiap pesan, lampiran, dan log akses di infrastruktur Anda sendiri sambil tetap memenuhi persyaratan retensi, penahanan hukum, dan audit yang diandalkan oleh industri yang diatur. Hash file mendeteksi perusakan, kebijakan retensi mengotomatiskan manajemen siklus hidup, dan jejak audit yang tidak dapat diubah mencatat setiap akses.
Fitur utama Open Archiver
Penyerapan email universal
Hubungkan ke Gmail, Microsoft 365, kotak surat IMAP generik, arsip PST, file MBOX, atau ekspor .eml terkompresi untuk migrasi satu kali dan sinkronisasi real-time berkelanjutan.
Cari di dalam lampiran
Meilisearch mengindeks setiap isi email sementara Apache Tika mengekstrak teks dari PDF, DOCX, XLSX, dan lampiran lainnya sehingga pencarian dapat menjangkau bagian dalam dokumen.
Penyimpanan tidak dapat diubah
Setiap email dan lampiran yang diarsipkan dihash saat diunggah, dienkripsi saat disimpan, dan diverifikasi dengan laporan integritas sehingga setiap modifikasi segera terdeteksi.
Retensi dan jejak audit
Kebijakan retensi granular mengotomatiskan manajemen siklus hidup, sementara log audit yang tidak dapat diubah mencatat siapa yang mengakses pesan apa dan kapan untuk pelaporan kepatuhan.
Penyimpanan pluggable
Simpan email yang diarsipkan di sistem file VPS lokal atau di backend penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 mana pun seperti AWS S3 atau MinIO tanpa mengubah deployment.
Rekonstruksi utas
Penemuan percakapan mengelompokkan balasan dan penerusan ke dalam utas lengkap sehingga penyelidik dapat meninjau konteks lengkap dari setiap pesan dalam satu tampilan.
Jalankan Open Archiver lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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