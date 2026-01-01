Open Archiver adalah platform pengarsipan email tingkat kepatuhan yang di-hosting sendiri, yang menyerap pesan dari Gmail, Microsoft 365, server IMAP generik, dan file PST atau MBOX massal ke dalam arsip lokal yang tahan perusakan. Email disimpan dalam format .eml standar, diduplikasi, dienkripsi saat disimpan, dan diindeks oleh Meilisearch dengan Apache Tika mengurai lampiran sehingga setiap kata di dalam PDF, dokumen Word, dan spreadsheet dapat langsung dicari.

Meng-hosting sendiri Open Archiver menyimpan setiap pesan, lampiran, dan log akses di infrastruktur Anda sendiri sambil tetap memenuhi persyaratan retensi, penahanan hukum, dan audit yang diandalkan oleh industri yang diatur. Hash file mendeteksi perusakan, kebijakan retensi mengotomatiskan manajemen siklus hidup, dan jejak audit yang tidak dapat diubah mencatat setiap akses.