Kener adalah sistem halaman status open-source yang dibangun dengan SvelteKit yang memungkinkan tim memantau layanan dan mengkomunikasikan gangguan secara transparan. Ini mendukung berbagai jenis monitor â€” endpoint HTTP/API, TCP, DNS, sertifikat SSL, ping, kueri SQL, heartbeat, dan server game â€” masing-masing dilacak dan ditampilkan di halaman status publik dengan riwayat uptime dan grafik waktu respons.

Self-hosting Kener di VPS Anda menjaga semua data pemantauan dan riwayat insiden tetap di bawah kendali Anda. Instans Redis yang disertakan menangani antrean pekerjaan dan caching, sementara data aplikasi disimpan di SQLite secara default â€” tidak memerlukan database eksternal. Pengguna pertama yang mendaftar di instans tersebut menjadi administrator.