Deploy instan Kener
Platform halaman status open-source untuk memantau layanan dan mengomunikasikan insiden kepada pengguna secara real time.
Pilih paket VPS untuk Kener
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kener
Kener adalah sistem halaman status open-source yang dibangun dengan SvelteKit yang memungkinkan tim memantau layanan dan mengkomunikasikan gangguan secara transparan. Ini mendukung berbagai jenis monitor â€” endpoint HTTP/API, TCP, DNS, sertifikat SSL, ping, kueri SQL, heartbeat, dan server game â€” masing-masing dilacak dan ditampilkan di halaman status publik dengan riwayat uptime dan grafik waktu respons.
Self-hosting Kener di VPS Anda menjaga semua data pemantauan dan riwayat insiden tetap di bawah kendali Anda. Instans Redis yang disertakan menangani antrean pekerjaan dan caching, sementara data aplikasi disimpan di SQLite secara default â€” tidak memerlukan database eksternal. Pengguna pertama yang mendaftar di instans tersebut menjadi administrator.
Fitur utama Kener
Pemantauan multi-protokol
Pantau endpoint HTTP, port TCP, catatan DNS, sertifikat SSL, target ping, heartbeat, dan server game dari satu dashboard.
Manajemen insiden
Buat laporan insiden dengan linimasa status berstempel waktu, posting pembaruan berkelanjutan, dan arsipkan resolusi untuk riwayat pemadaman yang transparan.
Maintenance terjadwal
Umumkan pemeliharaan terencana jauh-jauh hari agar pengguna melihat jadwal pemeliharaan yang akan datang di halaman status sebelum layanan terganggu.
Notifikasi Multi-channel
Beri tahu tim Anda melalui email, Slack, Discord, atau webhook saat monitor berubah status atau pulih.
Lencana status yang dapat disematkan
Tambahkan badge status langsung atau iframe ke dokumentasi, website, atau dashboard aplikasi Anda untuk menampilkan status layanan secara langsung.
Akses berbasis peran
Undang anggota tim dengan peran yang berbeda untuk berkolaborasi dalam pembaruan insiden dan memantau konfigurasi tanpa membagikan akses admin.
Jalankan Kener lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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