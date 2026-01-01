Twingate Connector adalah komponen on-premise dari platform zero trust network access (ZTNA) Twingate. Ini berjalan di VPS Anda dan membangun tunnel terenkripsi hanya keluar ke cloud relay Twingate â€” tanpa aturan firewall masuk, tanpa port terbuka, dan tanpa konfigurasi klien VPN yang diperlukan untuk tim Anda.

Self-hosting konektor di VPS menempatkannya dekat dengan sumber daya pribadi Anda, memungkinkan kontrol akses berbasis identitas di tingkat sumber daya. Hanya pengguna yang terautentikasi dan terotorisasi pada perangkat yang disetujui yang dapat mengakses layanan yang dilindungi, menggantikan penyebaran VPN tradisional dengan kebijakan akses per aplikasi.