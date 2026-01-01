Deploy Twingate Connector dengan instalasi sekali klik.
Konektor Zero Trust Network Access yang mengamankan akses sumber daya pribadi tanpa mengekspos port atau mengelola VPN.
Pilih paket VPS untuk Twingate Connector
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Twingate Connector
Twingate Connector adalah komponen on-premise dari platform zero trust network access (ZTNA) Twingate. Ini berjalan di VPS Anda dan membangun tunnel terenkripsi hanya keluar ke cloud relay Twingate â€” tanpa aturan firewall masuk, tanpa port terbuka, dan tanpa konfigurasi klien VPN yang diperlukan untuk tim Anda.
Self-hosting konektor di VPS menempatkannya dekat dengan sumber daya pribadi Anda, memungkinkan kontrol akses berbasis identitas di tingkat sumber daya. Hanya pengguna yang terautentikasi dan terotorisasi pada perangkat yang disetujui yang dapat mengakses layanan yang dilindungi, menggantikan penyebaran VPN tradisional dengan kebijakan akses per aplikasi.
Fitur utama Twingate Connector
Tidak ada port masuk yang terbuka
Konektor menggunakan koneksi keluar saja, sehingga VPS Anda tidak pernah memerlukan aturan firewall masuk yang mengekspos perimeter jaringan Anda.
Akses berbasis identitas
Keputusan akses diberlakukan per-sumber daya dan per-pengguna, menggantikan akses VPN tingkat jaringan yang luas dengan kebijakan yang terperinci.
Kepercayaan perangkat
Memerlukan pemeriksaan kesehatan perangkat sebelum memberikan akses, memastikan hanya perangkat yang dikelola dan patuh yang dapat mengakses sumber daya yang dilindungi.
Deployment sederhana
Deploy dalam hitungan menit hanya dengan nama jaringan dan token akses â€“ tanpa konfigurasi server VPN yang rumit atau manajemen PKI.
Jalankan Twingate Connector lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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