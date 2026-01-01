Deploy LinkStack dengan instalasi sekali klik.
Pilih paket VPS untuk LinkStack
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LinkStack
LinkStack adalah platform link-in-bio open-source yang memungkinkan kreator, bisnis, dan organisasi memusatkan semua link penting mereka di satu halaman landing yang dapat disesuaikan. Dibangun di atas PHP dan Laravel, ini menyediakan link tak terbatas, tema kustom, ikon sosial, analitik klik, dan dukungan multi-pengguna secara bawaan â€” fitur-fitur yang biasanya dikunci oleh alternatif komersial seperti Linktree di balik tingkatan berbayar.
Self-hosting LinkStack di VPS Anda sendiri menjaga analitik pengunjung, data klik, dan konfigurasi halaman sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan per halaman, tanpa iklan yang disisipkan di tingkatan gratis, dan tanpa risiko link bio Anda ditangguhkan oleh platform pihak ketiga. Hubungkan domain kustom melalui Traefik dan halaman tersebut menjadi bagian yang sepenuhnya bermerek dari infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama LinkStack
Link unlimited
Tambahkan tautan, bagian, dan halaman sebanyak yang Anda butuhkan tanpa batasan bulanan, batas item, atau biaya per tautan dari penyedia SaaS.
Custom tema
Pilih dari tema bawaan atau tata ulang halaman sepenuhnya dengan CSS kustom, latar belakang, bentuk tombol, dan animasi agar sesuai dengan merek Anda.
Analytics bawaan
Lacak tampilan halaman dan jumlah klik per tautan di dalam panel admin tanpa menyuntikkan piksel pelacakan pihak ketiga ke browser pengunjung Anda.
Dukungan multi-pengguna
Sediakan halaman untuk seluruh tim atau agensi dengan akun pengguna terpisah, akses berbasis peran, dan administrasi terpusat dalam satu instans.
Ikon media sosial dan ikon kustom
Tambahkan ikon untuk jejaring sosial utama ditambah ikon kustom yang diunggah agar tautan tetap konsisten secara visual dan langsung dikenali.
Update sekali klik
Terapkan rilis baru langsung dari panel admin dengan pembaru bawaan, menjaga instans Anda tetap terkini tanpa membangun ulang kontainer.
Jalankan LinkStack lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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