Mbin adalah agregator konten terfederasi sumber terbuka yang menggabungkan berbagi tautan, diskusi berulir, pemungutan suara, dan mikroblog dalam satu platform. Sebagai fork Kbin yang dikelola komunitas, Mbin secara native mendukung ActivityPub, sehingga instans Anda dapat berinteraksi dengan Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed, dan fediverse yang lebih luas tanpa jembatan atau instalasi tambahan.

Menjalankan Mbin di VPS Anda sendiri memberi Anda sudut fediverse yang mandiri di mana Anda menetapkan aturan, memoderasi majalah, dan menyimpan setiap postingan serta suara dalam database yang Anda miliki. Tidak ada perusahaan pusat, tidak ada iklan, tidak ada umpan algoritmik yang mengatur ulang linimasa, dan tidak ada ketentuan platform yang dapat berubah tanpa pemberitahuan.