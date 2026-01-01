Deploy instan Mbin.
Agregator tautan terfederasi dan platform diskusi yang dihosting sendiri, dibangun di atas ActivityPub â€“ sebuah fork Kbin yang digerakkan komunitas.
Pilih paket VPS untuk Mbin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mbin
Mbin adalah agregator konten terfederasi sumber terbuka yang menggabungkan berbagi tautan, diskusi berulir, pemungutan suara, dan mikroblog dalam satu platform. Sebagai fork Kbin yang dikelola komunitas, Mbin secara native mendukung ActivityPub, sehingga instans Anda dapat berinteraksi dengan Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed, dan fediverse yang lebih luas tanpa jembatan atau instalasi tambahan.
Menjalankan Mbin di VPS Anda sendiri memberi Anda sudut fediverse yang mandiri di mana Anda menetapkan aturan, memoderasi majalah, dan menyimpan setiap postingan serta suara dalam database yang Anda miliki. Tidak ada perusahaan pusat, tidak ada iklan, tidak ada umpan algoritmik yang mengatur ulang linimasa, dan tidak ada ketentuan platform yang dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Fitur utama Mbin
Federasi ActivityPub
Dukungan ActivityPub bawaan menghubungkan instans Anda dengan Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed, dan setiap server fediverse lain yang kompatibel.
Majalah dan utas
Atur konten ke dalam majalah berbasis topik dengan komentar berulir ala Reddit, voting, dan pengalaman agregator tautan yang familiar.
Microblogging bawaan
Posting pembaruan singkat bersamaan dengan utas panjang dan keduanya menjangkau audiens terfederasi yang sama dari satu akun.
Kontrol moderasi dan federasi
Moderator per-majalah, alat admin di seluruh instansi, dan daftar izinkan atau blokir federasi memungkinkan Anda membentuk komunitas yang ingin Anda selenggarakan.
OAuth dan REST API
Server OAuth 2.0 unggulan dan REST API yang terdokumentasi memberdayakan klien seluler pihak ketiga, bot, dan integrasi.
Open source dan dikelola oleh komunitas
Berlisensi AGPL dan dipelihara oleh komunitas kontributor aktif setelah bercabang dari Kbin â€“ tidak ada ketergantungan pada satu vendor.
Jalankan Mbin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.