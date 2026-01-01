Deploy Waline instan.
Sistem komentar open-source yang ringan dengan perlindungan spam, moderasi, dan dukungan notifikasi kaya.
Pilih paket VPS untuk Waline
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Waline
Waline adalah sistem komentar open-source yang di-hosting sendiri, dirancang untuk situs web statis, blog, dan situs dokumentasi. Sistem ini menyediakan pengalaman berkomentar berfitur lengkap termasuk balasan bertingkat, reaksi emoji, jumlah pengunjung, dan statistik tampilan artikel, semuanya tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga yang melacak pengguna Anda.
Menghosting Waline sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas data komentar, alur kerja moderasi, dan pengaturan notifikasi. Penyebaran ini menggunakan SQLite untuk penyimpanan lokal tanpa konfigurasi, sehingga tidak ada database terpisah yang perlu dikelola. Waline terintegrasi dengan frontend apa pun melalui widget JavaScript dan mendukung pemformatan Markdown dalam komentar secara langsung.
Fitur utama Waline
Perlindungan Spam
Integrasi Akismet bawaan dan pembatasan laju per-IP mencegah komentar spam masuk tanpa memerlukan peninjauan manual setiap kiriman.
Notifikasi Email
Notifikasi email otomatis memberi tahu pengomentar tentang balasan dan pemilik situs tentang kiriman baru, menjaga percakapan tetap aktif tanpa pemantauan manual.
Statistik Pengunjung
Lacak jumlah tampilan halaman dan statistik pengunjung unik per artikel langsung dari Waline widget, tanpa memerlukan layanan analitik tambahan.
Dashboard Moderasi
Panel admin berbasis web memungkinkan Anda menyetujui, mengedit, dan menghapus komentar serta mengelola akun komentator dari satu antarmuka.
Dukungan Markdown
Komentator dapat memformat balasan menggunakan sintaks Markdown dan menyisipkan reaksi emoji, membuat diskusi lebih kaya dan lebih mudah dibaca.
Jalankan Waline lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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