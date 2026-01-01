Waline adalah sistem komentar open-source yang di-hosting sendiri, dirancang untuk situs web statis, blog, dan situs dokumentasi. Sistem ini menyediakan pengalaman berkomentar berfitur lengkap termasuk balasan bertingkat, reaksi emoji, jumlah pengunjung, dan statistik tampilan artikel, semuanya tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga yang melacak pengguna Anda.

Menghosting Waline sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas data komentar, alur kerja moderasi, dan pengaturan notifikasi. Penyebaran ini menggunakan SQLite untuk penyimpanan lokal tanpa konfigurasi, sehingga tidak ada database terpisah yang perlu dikelola. Waline terintegrasi dengan frontend apa pun melalui widget JavaScript dan mendukung pemformatan Markdown dalam komentar secara langsung.