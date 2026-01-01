Diskon ManageIQ hingga 65%

Deploy ManageIQ dengan instalasi instan.

Platform manajemen hybrid cloud open-source untuk mesin virtual, kontainer, jaringan, dan penyimpanan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp426.900/bln
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Deploy ManageIQ dengan instalasi instan.

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KVM 8
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
Rp1.203.900
DISKON 65%
Rp426.900/bln
KVM 8
Rp1.203.900
DISKON 65%
Rp426.900/bln
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ManageIQ

ManageIQ adalah platform manajemen cloud dan orkestrasi open-source â€” proyek hulu di balik Red Hat CloudForms â€” yang menyatukan operasi di seluruh mesin virtual, container, cloud publik, dan jaringan di bawah satu konsol. Ini menemukan infrastruktur di seluruh VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, dan lainnya, kemudian menambahkan kebijakan, otomatisasi, dan chargeback di atasnya.

Self-hosting ManageIQ menjaga data inventaris Anda, alur kerja otomatisasi, dan definisi kebijakan pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya lisensi per-node. Container all-in-one menggabungkan appliance, database PostgreSQL, dan memcached sehingga Anda dapat mengevaluasi platform lengkap dari satu deployment.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ManageIQ

Inventaris cloud hibrida

Temukan dan pantau VM, kontainer, jaringan, dan penyimpanan di seluruh VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, dan Google Cloud dari satu konsol.

Kebijakan dan kepatuhan

Tentukan kebijakan yang secara otomatis mendeteksi penyimpangan, menerapkan penandaan, dan memperbaiki beban kerja yang tidak patuh di seluruh penyedia terkelola.

Otomatiskan mesin

Jalankan otomatisasi Ruby berbasis peristiwa, playbook Ansible, dan alur kerja persetujuan untuk memprovisi, menghentikan, dan mengonfigurasi ulang sumber daya dalam skala besar.

Katalog layanan mandiri

Publikasikan katalog layanan dengan kuota dan persetujuan agar tim dapat meminta VM, kontainer, atau tumpukan tanpa membuat tiket.

Penagihan balik dan pemeteran

Mengalokasikan kembali biaya infrastruktur ke penyewa, proyek, atau departemen dengan paket tarif berdasarkan penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan.

REST API dan CLI

Jalankan setiap tindakan konsol dari REST API yang memiliki versi atau baris perintah miqcli untuk alur kerja infrastruktur bergaya GitOps.

Jalankan ManageIQ lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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