Deploy ManageIQ dengan instalasi instan.
Platform manajemen hybrid cloud open-source untuk mesin virtual, kontainer, jaringan, dan penyimpanan.
Pilih paket VPS untuk ManageIQ
Buat project apa saja dengan ManageIQ
ManageIQ adalah platform manajemen cloud dan orkestrasi open-source â€” proyek hulu di balik Red Hat CloudForms â€” yang menyatukan operasi di seluruh mesin virtual, container, cloud publik, dan jaringan di bawah satu konsol. Ini menemukan infrastruktur di seluruh VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, dan lainnya, kemudian menambahkan kebijakan, otomatisasi, dan chargeback di atasnya.
Self-hosting ManageIQ menjaga data inventaris Anda, alur kerja otomatisasi, dan definisi kebijakan pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya lisensi per-node. Container all-in-one menggabungkan appliance, database PostgreSQL, dan memcached sehingga Anda dapat mengevaluasi platform lengkap dari satu deployment.
Fitur utama ManageIQ
Inventaris cloud hibrida
Temukan dan pantau VM, kontainer, jaringan, dan penyimpanan di seluruh VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, dan Google Cloud dari satu konsol.
Kebijakan dan kepatuhan
Tentukan kebijakan yang secara otomatis mendeteksi penyimpangan, menerapkan penandaan, dan memperbaiki beban kerja yang tidak patuh di seluruh penyedia terkelola.
Otomatiskan mesin
Jalankan otomatisasi Ruby berbasis peristiwa, playbook Ansible, dan alur kerja persetujuan untuk memprovisi, menghentikan, dan mengonfigurasi ulang sumber daya dalam skala besar.
Katalog layanan mandiri
Publikasikan katalog layanan dengan kuota dan persetujuan agar tim dapat meminta VM, kontainer, atau tumpukan tanpa membuat tiket.
Penagihan balik dan pemeteran
Mengalokasikan kembali biaya infrastruktur ke penyewa, proyek, atau departemen dengan paket tarif berdasarkan penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan.
REST API dan CLI
Jalankan setiap tindakan konsol dari REST API yang memiliki versi atau baris perintah miqcli untuk alur kerja infrastruktur bergaya GitOps.
Jalankan ManageIQ lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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