ManageIQ adalah platform manajemen cloud dan orkestrasi open-source â€” proyek hulu di balik Red Hat CloudForms â€” yang menyatukan operasi di seluruh mesin virtual, container, cloud publik, dan jaringan di bawah satu konsol. Ini menemukan infrastruktur di seluruh VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, dan lainnya, kemudian menambahkan kebijakan, otomatisasi, dan chargeback di atasnya.

Self-hosting ManageIQ menjaga data inventaris Anda, alur kerja otomatisasi, dan definisi kebijakan pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya lisensi per-node. Container all-in-one menggabungkan appliance, database PostgreSQL, dan memcached sehingga Anda dapat mengevaluasi platform lengkap dari satu deployment.