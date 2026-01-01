Deploy instan Grimmory.
Pengelola library digital self-hosted untuk ebook, komik, dan audiobook dengan metadata otomatis dan reader bawaan.
Pilih paket VPS untuk Grimmory
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grimmory
Grimmory adalah manajer koleksi buku komprehensif yang di-hosting sendiri yang mengubah file digital yang tersebar menjadi perpustakaan yang tertata rapi dan indah. Ini mendukung ebook (EPUB, MOBI, AZW), PDF, komik (CBZ, CBR), dan audiobook (M4B, MP3), dan secara otomatis mengambil judul, sampul, deskripsi, dan genre dari Google Books, Open Library, dan Amazon saat file ditambahkan.
Hosting sendiri di VPS Anda menghilangkan kuota penyimpanan, keterikatan platform, dan pemantauan konten yang umum pada layanan ebook komersial. Seluruh perpustakaan Anda â€” beserta progres membaca, sorotan, dan akun multi-pengguna â€” tetap berada di perangkat keras milik Anda, dapat diakses dari browser mana pun atau disinkronkan ke e-reader Kobo melalui OPDS.
Fitur utama Grimmory
Pengayaan Metadata Otomatis
Sampul buku, detail penulis, deskripsi, dan genre diambil secara otomatis dari Google Books, Open Library, dan Amazon saat buku diimpor.
Pembaca multi-format bawaan
Baca file EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ, dan CBR langsung di browser dengan tema yang dapat disesuaikan, ukuran font, dan pelacakan kemajuan membaca.
Kobo & OPDS Sinkronisasi
Sinkronkan perpustakaan dan posisi baca Anda ke e-reader Kobo dan aplikasi yang kompatibel dengan OPDS mana pun agar dapat membaca secara offline dengan lancar di perangkat khusus.
BookDrop Impor Otomatis
Letakkan file baru ke dalam folder yang dipantau dan Grimmory akan mengimpornya secara otomatis â€” tidak perlu unggah manual atau entri metadata.
Bantuan Multi Pengguna
Buat akun individual dengan riwayat bacaan terpisah dan tingkat izin, menjadikan Grimmory ideal untuk keluarga dan grup baca yang berbagi satu library.
Jalankan Grimmory lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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