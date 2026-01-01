Grimmory adalah manajer koleksi buku komprehensif yang di-hosting sendiri yang mengubah file digital yang tersebar menjadi perpustakaan yang tertata rapi dan indah. Ini mendukung ebook (EPUB, MOBI, AZW), PDF, komik (CBZ, CBR), dan audiobook (M4B, MP3), dan secara otomatis mengambil judul, sampul, deskripsi, dan genre dari Google Books, Open Library, dan Amazon saat file ditambahkan.

Hosting sendiri di VPS Anda menghilangkan kuota penyimpanan, keterikatan platform, dan pemantauan konten yang umum pada layanan ebook komersial. Seluruh perpustakaan Anda â€” beserta progres membaca, sorotan, dan akun multi-pengguna â€” tetap berada di perangkat keras milik Anda, dapat diakses dari browser mana pun atau disinkronkan ke e-reader Kobo melalui OPDS.