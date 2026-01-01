Docmost adalah alternatif modern, open-source untuk Notion dan Confluence yang dirancang untuk tim yang membutuhkan pengeditan kolaboratif real-time tanpa mengorbankan privasi seperti platform yang di-hosting di cloud. Banyak pengguna dapat mengedit halaman yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi bebas konflik, sementara ruang menyediakan pemisahan yang jelas antara tim, proyek, atau departemen.

Self-hosting Docmost di VPS Anda berarti dokumentasi internal Anda, keputusan arsitektur, dan konten basis pengetahuan sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Database PostgreSQL dan cache Redis yang disertakan memberikan performa dan keandalan yang dibutuhkan pengeditan kolaboratif, dengan penyimpanan persisten yang melindungi dokumentasi Anda di setiap pembaruan.