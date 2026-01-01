Deploy instan Docmost.
Platform wiki kolaboratif open-source dengan fitur co-editing real-time, diagram, dan ruang tim.
Pilih paket VPS untuk Docmost
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Docmost
Docmost adalah alternatif modern, open-source untuk Notion dan Confluence yang dirancang untuk tim yang membutuhkan pengeditan kolaboratif real-time tanpa mengorbankan privasi seperti platform yang di-hosting di cloud. Banyak pengguna dapat mengedit halaman yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi bebas konflik, sementara ruang menyediakan pemisahan yang jelas antara tim, proyek, atau departemen.
Self-hosting Docmost di VPS Anda berarti dokumentasi internal Anda, keputusan arsitektur, dan konten basis pengetahuan sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Database PostgreSQL dan cache Redis yang disertakan memberikan performa dan keandalan yang dibutuhkan pengeditan kolaboratif, dengan penyimpanan persisten yang melindungi dokumentasi Anda di setiap pembaruan.
Fitur utama Docmost
Penyuntingan bersama real-time
Beberapa anggota tim dapat mengedit halaman yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi bebas konflik yang terasa instan dan alami.
Fitur diagram bawaan
Draw.io, Excalidraw, dan Mermaid tersedia langsung di editor, sehingga dokumentasi visual tetap berada di samping konten tertulis.
Organisasi berbasis Space
Pisahkan konten berdasarkan tim, proyek, atau departemen dengan ruang individual, masing-masing dengan anggota dan pengaturan izinnya sendiri.
Izin terperinci
Kelompok pengguna dan kontrol akses tingkat halaman memungkinkan Anda berbagi konten yang tepat dengan orang yang tepat di seluruh organisasi Anda.
Histori versi lengkap
Setiap perubahan dicatat, sehingga Anda dapat meninjau revisi sebelumnya atau memulihkan versi sebelumnya dari halaman mana pun kapan saja.
Jalankan Docmost lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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