phpIPAM adalah aplikasi manajemen alamat IP (IPAM) berbasis web yang di-hosting sendiri, yang memberikan administrator jaringan cara terstruktur untuk melacak dan mengatur ruang alamat IPv4 dan IPv6. Daripada mengelola spreadsheet atau mengandalkan perangkat lunak manajemen jaringan berpemilik, phpIPAM menyediakan antarmuka berbasis database untuk perencanaan subnet, pelacakan alokasi IP, manajemen VLAN, dan penemuan jaringan otomatis.

Menjalankan phpIPAM di infrastruktur Anda sendiri berarti data alamat IP Anda â€” subnet, penugasan VLAN, pemetaan NAT, dan catatan perangkat â€” tetap berada di server yang Anda kendalikan tanpa ketergantungan cloud atau biaya lisensi. Pemindai jaringan bawaan melakukan ping host sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi untuk menjaga status IP tetap terkini, dan REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan manajemen IP ke dalam pipeline penyediaan dan alur kerja otomatisasi.