Deploy instan phpIPAM.
Tool manajemen alamat IP open-source untuk melacak dan mengatur subnet IPv4/IPv6 serta sumber daya jaringan.
Pilih paket VPS untuk phpIPAM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan phpIPAM
phpIPAM adalah aplikasi manajemen alamat IP (IPAM) berbasis web yang di-hosting sendiri, yang memberikan administrator jaringan cara terstruktur untuk melacak dan mengatur ruang alamat IPv4 dan IPv6. Daripada mengelola spreadsheet atau mengandalkan perangkat lunak manajemen jaringan berpemilik, phpIPAM menyediakan antarmuka berbasis database untuk perencanaan subnet, pelacakan alokasi IP, manajemen VLAN, dan penemuan jaringan otomatis.
Menjalankan phpIPAM di infrastruktur Anda sendiri berarti data alamat IP Anda â€” subnet, penugasan VLAN, pemetaan NAT, dan catatan perangkat â€” tetap berada di server yang Anda kendalikan tanpa ketergantungan cloud atau biaya lisensi. Pemindai jaringan bawaan melakukan ping host sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi untuk menjaga status IP tetap terkini, dan REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan manajemen IP ke dalam pipeline penyediaan dan alur kerja otomatisasi.
Fitur utama phpIPAM
Visualisasi subnet
Lihat ruang alamat IPv4 dan IPv6 secara grafis, dengan pelacakan ruang kosong dan hierarki subnet ditampilkan sekilas.
Pemindaian jaringan otomatis
Penemuan jaringan bawaan melakukan ping ke host sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi dan memperbarui status IP secara otomatis tanpa masukan manual.
Manajemen VLAN dan VRF
Lacak VLAN dan VRF bersama dengan alamat IP untuk menjaga gambaran lengkap segmentasi jaringan Anda.
Akses REST API
Manajemen IP terprogram melalui REST API memungkinkan Anda mengintegrasikan phpIPAM ke dalam alur kerja penyediaan dan otomatisasi infrastruktur.
Integrasi PowerDNS
Sinkronkan hostname dan catatan IP langsung dengan PowerDNS untuk menjaga data DNS dan IPAM tetap konsisten tanpa pembaruan manual.
Jalankan phpIPAM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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