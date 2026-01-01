Shaarli adalah layanan bookmarking pribadi yang minimalis, dirancang sebagai pengganti del.icio.us asli yang di-host sendiri. Layanan ini menyimpan setiap bookmark dalam satu file PHP datar â€” tanpa server database, tanpa migrasi, tanpa peningkatan skema â€” dan menampilkan feed tautan, catatan, serta pembaruan gaya microblog yang bersih dan berurutan secara terbalik, yang dapat Anda atur menjadi publik, pribadi, atau campuran per item.

Menghosting Shaarli sendiri di VPS Anda memberi Anda arsip tautan pribadi di bawah domain Anda sendiri, feed RSS/Atom dari berbagi Anda, sistem catatan yang ramah Markdown, dan bookmarklet plus API seluler yang mengubah browser atau aplikasi apa pun menjadi target penyimpanan sekali klik. Seluruh tumpukan adalah satu kontainer PHP dengan file JSON sebagai pendukungnya â€” pencadangan hanyalah salinan satu file.