Deploy Shaarli instan.
Layanan bookmark pribadi, minimalis, super cepat yang menyimpan semuanya dalam satu database flat-file â€” tidak memerlukan SQL.
Pilih paket VPS untuk Shaarli
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shaarli
Shaarli adalah layanan bookmarking pribadi yang minimalis, dirancang sebagai pengganti del.icio.us asli yang di-host sendiri. Layanan ini menyimpan setiap bookmark dalam satu file PHP datar â€” tanpa server database, tanpa migrasi, tanpa peningkatan skema â€” dan menampilkan feed tautan, catatan, serta pembaruan gaya microblog yang bersih dan berurutan secara terbalik, yang dapat Anda atur menjadi publik, pribadi, atau campuran per item.
Menghosting Shaarli sendiri di VPS Anda memberi Anda arsip tautan pribadi di bawah domain Anda sendiri, feed RSS/Atom dari berbagi Anda, sistem catatan yang ramah Markdown, dan bookmarklet plus API seluler yang mengubah browser atau aplikasi apa pun menjadi target penyimpanan sekali klik. Seluruh tumpukan adalah satu kontainer PHP dengan file JSON sebagai pendukungnya â€” pencadangan hanyalah salinan satu file.
Fitur utama Shaarli
Penyimpanan flat-file
Bookmark tersimpan dalam satu datastore PHP tanpa server database untuk diinstal, disetel, atau dicadangkan â€“ salin file-nya dan Anda memiliki arsip Anda.
Aliran kronologis terbalik
Setiap bookmark, catatan, atau postingan mikroblog tersimpan dalam satu linimasa yang rapi dengan tag, pencarian teks lengkap, dan kontrol privasi per tautan.
RSS dan Atom feeds
RSS dan Atom feed bawaan mengubah Shaarli Anda menjadi blog tautan publik atau sumber pembaca feed pribadi â€” berfungsi dengan setiap aplikasi pembaca.
Bookmarklet dan REST API
Simpan tautan dari browser mana pun dengan bookmarklet yang disertakan, atau dorong dari aplikasi seluler dan desktop menggunakan REST API yang diketik.
Catatan Markdown
Tulis catatan yang lebih panjang dan postingan mikroblog dalam Markdown bersama bookmark, dengan visibilitas publik opsional untuk dibagikan.
Jejak ringan
Kontainer PHP tunggal tanpa server database berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil tanpa bersaing dengan aplikasi lain untuk sumber daya.
Jalankan Shaarli lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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