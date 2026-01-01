Deploy instan OpenSearch.
Mesin pencarian dan analitik berlisensi Apache 2.0 dengan OpenSearch Dashboards untuk visualisasi data dan analisis log.
Pilih paket VPS untuk OpenSearch
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenSearch
OpenSearch adalah mesin pencarian dan analitik open-source yang dikelola komunitas, di-fork dari Elasticsearch 7.10.2 untuk mempertahankan alternatif yang benar-benar terbuka di bawah lisensi Apache 2.0. Ini menyediakan pencarian teks lengkap, analisis data log dan event, pemantauan performa aplikasi, dan analitik keamanan melalui arsitektur terdistribusi dan skalabel â€“ semuanya tanpa batasan lisensi proprietary.
Template ini dilengkapi OpenSearch dan OpenSearch Dashboards dengan autentikasi sudah diaktifkan, memberi Anda platform pencarian lengkap sejak hari pertama. Self-hosting berarti semua data terindeks dan kueri pencarian tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, yang penting bagi organisasi dengan persyaratan residensi data atau yang menangani informasi sensitif. Catatan: membutuhkan RAM minimal 4 GB dan memerlukan waktu 2-5 menit untuk startup awal.
Fitur utama OpenSearch
Pencarian Teks Lengkap
DSL kueri canggih dengan penilaian relevansi, navigasi berfaset, dan pengindeksan real-time untuk hasil pencarian yang cepat dan akurat.
OpenSearch Dashboards
Lapisan visualisasi yang disertakan memungkinkan Anda membuat dasbor interaktif, menjalankan kueri, dan menjelajahi data tanpa alat tambahan.
Log Analytics
Serap dan analisis log aplikasi dan infrastruktur secara real time untuk mendeteksi anomali dan mengatasi insiden lebih cepat.
Lisensi Apache 2.0
Tidak ada batasan komersial atau perubahan lisensi yang mengejutkan â€“ gunakan, modifikasi, dan distribusikan OpenSearch secara bebas.
Deteksi anomali
Deteksi anomali didukung ML yang terintegrasi dan peringatan yang dapat dikonfigurasi membantu mengidentifikasi masalah sebelum pengguna melaporkannya.
Jalankan OpenSearch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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