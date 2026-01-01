OpenSearch adalah mesin pencarian dan analitik open-source yang dikelola komunitas, di-fork dari Elasticsearch 7.10.2 untuk mempertahankan alternatif yang benar-benar terbuka di bawah lisensi Apache 2.0. Ini menyediakan pencarian teks lengkap, analisis data log dan event, pemantauan performa aplikasi, dan analitik keamanan melalui arsitektur terdistribusi dan skalabel â€“ semuanya tanpa batasan lisensi proprietary.

Template ini dilengkapi OpenSearch dan OpenSearch Dashboards dengan autentikasi sudah diaktifkan, memberi Anda platform pencarian lengkap sejak hari pertama. Self-hosting berarti semua data terindeks dan kueri pencarian tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, yang penting bagi organisasi dengan persyaratan residensi data atau yang menangani informasi sensitif. Catatan: membutuhkan RAM minimal 4 GB dan memerlukan waktu 2-5 menit untuk startup awal.