Deploy instan Snapdrop
Berbagi file lokal berbasis browser yang terinspirasi oleh AirDrop â€” tanpa akun, tanpa aplikasi, berfungsi di setiap platform.
Pilih paket VPS untuk Snapdrop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Snapdrop
Snapdrop adalah alat berbagi file berbasis web yang sangat sederhana yang menghilangkan kerumitan transfer file antarperangkat. Terinspirasi oleh Apple AirDrop tetapi berfungsi di semua platform dan browser, Snapdrop secara otomatis menemukan perangkat di jaringan yang sama dan memungkinkan transfer peer-to-peer instan â€” tanpa akun, tanpa instalasi aplikasi, dan tanpa konfigurasi yang diperlukan.
Self-hosting Snapdrop di VPS Anda menciptakan lingkungan berbagi file pribadi yang selalu tersedia sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak seperti layanan publik Snapdrop.net, instance self-hosted Anda menyimpan semua data penemuan dan transfer di jaringan Anda sendiri, yang sangat penting bagi organisasi yang menangani informasi rahasia atau beroperasi di lingkungan dengan persyaratan penanganan data yang ketat.
Fitur utama Snapdrop
Tanpa Konfigurasi
Perangkat di jaringan yang sama saling menemukan secara otomatis â€“ buka browser, lihat perangkat Anda, dan mulai berbagi segera.
Dukungan Lintas Platform
Berfungsi di Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android dari browser modern mana pun tanpa perlu instalasi aplikasi di perangkat apa pun.
Transfer antar-rekan
Transfer langsung yang didukung WebRTC menjaga file tetap bergerak antar perangkat tanpa melalui server Anda, memaksimalkan kecepatan dan privasi.
Tanpa Batas Ukuran File
Transfer file dengan ukuran berapa pun tanpa batasan unggah atau kompresi yang diberlakukan oleh layanan berbagi berbasis cloud.
Tidak Perlu Akun
Berbagi secara anonim sepenuhnya â€” tanpa registrasi, tanpa informasi pribadi, dan tanpa penyimpanan file yang ditransfer secara permanen.
Jalankan Snapdrop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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