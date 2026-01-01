Snapdrop adalah alat berbagi file berbasis web yang sangat sederhana yang menghilangkan kerumitan transfer file antarperangkat. Terinspirasi oleh Apple AirDrop tetapi berfungsi di semua platform dan browser, Snapdrop secara otomatis menemukan perangkat di jaringan yang sama dan memungkinkan transfer peer-to-peer instan â€” tanpa akun, tanpa instalasi aplikasi, dan tanpa konfigurasi yang diperlukan.

Self-hosting Snapdrop di VPS Anda menciptakan lingkungan berbagi file pribadi yang selalu tersedia sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak seperti layanan publik Snapdrop.net, instance self-hosted Anda menyimpan semua data penemuan dan transfer di jaringan Anda sendiri, yang sangat penting bagi organisasi yang menangani informasi rahasia atau beroperasi di lingkungan dengan persyaratan penanganan data yang ketat.