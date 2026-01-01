SolidInvoice adalah aplikasi invoicing open-source yang dibangun di atas Symfony framework, dirancang untuk freelancer, konsultan, dan bisnis kecil yang membutuhkan alat penagihan yang bersih dan terfokus tanpa biaya SaaS bulanan. Ini mencakup alur kerja quote-to-cash secara lengkap: mengelola klien dan kontak, mengirim quote yang dapat diubah menjadi invoice, melacak pembayaran, serta mengonfigurasi pajak dan mata uang agar sesuai dengan yurisdiksi Anda.

Self-hosting SolidInvoice di VPS Anda sendiri menjaga catatan klien, riwayat invoice, dan data pembayaran pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” tanpa harga per pengguna, tanpa biaya per invoice, dan tanpa akses pihak ketiga ke informasi keuangan sensitif. Wizard pertama akan memandu Anda melalui pengaturan database dan pembuatan akun admin awal, dan layanan MySQL yang dibundel menyimpan semua data transaksional di balik HTTPS yang dikelola Traefik sejak deployment pertama.