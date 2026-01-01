Diskon SolidInvoice hingga 69%

Deploy instan SolidInvoice.

Aplikasi faktur berbasis Symfony open-source untuk freelancer dan bisnis kecil untuk mengelola klien, penawaran, dan pembayaran.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan SolidInvoice.

Pilih paket VPS untuk SolidInvoice

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SolidInvoice

SolidInvoice adalah aplikasi invoicing open-source yang dibangun di atas Symfony framework, dirancang untuk freelancer, konsultan, dan bisnis kecil yang membutuhkan alat penagihan yang bersih dan terfokus tanpa biaya SaaS bulanan. Ini mencakup alur kerja quote-to-cash secara lengkap: mengelola klien dan kontak, mengirim quote yang dapat diubah menjadi invoice, melacak pembayaran, serta mengonfigurasi pajak dan mata uang agar sesuai dengan yurisdiksi Anda.

Self-hosting SolidInvoice di VPS Anda sendiri menjaga catatan klien, riwayat invoice, dan data pembayaran pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” tanpa harga per pengguna, tanpa biaya per invoice, dan tanpa akses pihak ketiga ke informasi keuangan sensitif. Wizard pertama akan memandu Anda melalui pengaturan database dan pembuatan akun admin awal, dan layanan MySQL yang dibundel menyimpan semua data transaksional di balik HTTPS yang dikelola Traefik sejak deployment pertama.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SolidInvoice

Penawaran dan faktur

Buat penawaran profesional yang dapat diubah menjadi faktur dalam satu klik, menghilangkan entri data ganda di seluruh alur kerja penjualan hingga penagihan.

Manajemen Klien

Lacak klien, kontak, dan saldo kredit dalam direktori pusat dengan riwayat faktur per klien dan saldo terutang.

Tagihan berulang

Jadwalkan faktur berulang untuk klien retainer dan penagihan langganan, dengan pembuatan otomatis pada siklus yang Anda tentukan.

Pelacakan pembayaran

Catat pembayaran sebagian dan penuh terhadap faktur, dengan dukungan bawaan untuk gateway pembayaran yang dapat dipasang seperti Stripe dan PayPal.

Multi-mata uang dan pajak

Tagih klien internasional dalam mata uang lokal mereka dan konfigurasikan beberapa tarif pajak untuk menangani PPN, GST, dan struktur pajak regional.

Dibuat di Symfony

Didukung oleh framework PHP Symfony yang matang, menyediakan fondasi yang stabil, dapat diperluas dengan rekam jejak pemeliharaan jangka panjang.

Jalankan SolidInvoice lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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