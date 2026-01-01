Deploy instan SolidInvoice.
Aplikasi faktur berbasis Symfony open-source untuk freelancer dan bisnis kecil untuk mengelola klien, penawaran, dan pembayaran.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SolidInvoice
SolidInvoice adalah aplikasi invoicing open-source yang dibangun di atas Symfony framework, dirancang untuk freelancer, konsultan, dan bisnis kecil yang membutuhkan alat penagihan yang bersih dan terfokus tanpa biaya SaaS bulanan. Ini mencakup alur kerja quote-to-cash secara lengkap: mengelola klien dan kontak, mengirim quote yang dapat diubah menjadi invoice, melacak pembayaran, serta mengonfigurasi pajak dan mata uang agar sesuai dengan yurisdiksi Anda.
Self-hosting SolidInvoice di VPS Anda sendiri menjaga catatan klien, riwayat invoice, dan data pembayaran pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” tanpa harga per pengguna, tanpa biaya per invoice, dan tanpa akses pihak ketiga ke informasi keuangan sensitif. Wizard pertama akan memandu Anda melalui pengaturan database dan pembuatan akun admin awal, dan layanan MySQL yang dibundel menyimpan semua data transaksional di balik HTTPS yang dikelola Traefik sejak deployment pertama.
Fitur utama SolidInvoice
Penawaran dan faktur
Buat penawaran profesional yang dapat diubah menjadi faktur dalam satu klik, menghilangkan entri data ganda di seluruh alur kerja penjualan hingga penagihan.
Manajemen Klien
Lacak klien, kontak, dan saldo kredit dalam direktori pusat dengan riwayat faktur per klien dan saldo terutang.
Tagihan berulang
Jadwalkan faktur berulang untuk klien retainer dan penagihan langganan, dengan pembuatan otomatis pada siklus yang Anda tentukan.
Pelacakan pembayaran
Catat pembayaran sebagian dan penuh terhadap faktur, dengan dukungan bawaan untuk gateway pembayaran yang dapat dipasang seperti Stripe dan PayPal.
Multi-mata uang dan pajak
Tagih klien internasional dalam mata uang lokal mereka dan konfigurasikan beberapa tarif pajak untuk menangani PPN, GST, dan struktur pajak regional.
Dibuat di Symfony
Didukung oleh framework PHP Symfony yang matang, menyediakan fondasi yang stabil, dapat diperluas dengan rekam jejak pemeliharaan jangka panjang.
Jalankan SolidInvoice lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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