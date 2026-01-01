WBO (Papan Tulis Online) adalah papan tulis kolaboratif real-time yang dihosting sendiri yang memungkinkan banyak pengguna menggambar, menulis, dan membuat anotasi pada kanvas tak terbatas bersama secara bersamaan. Ini mendukung gambar tangan bebas, bentuk geometris, penyisipan teks, dan gambar dengan sinkronisasi instan di antara semua peserta yang terhubung.

Menghosting sendiri WBO di VPS memberikan tim papan tulis pribadi yang tetap aktif di antara sesi tanpa mengekspos konten ke layanan pihak ketiga. Kanvas persisten tetap dapat diakses di URL yang stabil untuk proyek yang sedang berjalan, menjadikannya ideal untuk perencanaan sprint jarak jauh, pengajaran, diagram teknis, dan sesi brainstorming kreatif.