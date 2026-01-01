Deploy instan WBO
Papan tulis kolaboratif real-time untuk brainstorming tim, rapat jarak jauh, dan perencanaan visual di kanvas bersama.
Pilih paket VPS untuk WBO
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WBO
WBO (Papan Tulis Online) adalah papan tulis kolaboratif real-time yang dihosting sendiri yang memungkinkan banyak pengguna menggambar, menulis, dan membuat anotasi pada kanvas tak terbatas bersama secara bersamaan. Ini mendukung gambar tangan bebas, bentuk geometris, penyisipan teks, dan gambar dengan sinkronisasi instan di antara semua peserta yang terhubung.
Menghosting sendiri WBO di VPS memberikan tim papan tulis pribadi yang tetap aktif di antara sesi tanpa mengekspos konten ke layanan pihak ketiga. Kanvas persisten tetap dapat diakses di URL yang stabil untuk proyek yang sedang berjalan, menjadikannya ideal untuk perencanaan sprint jarak jauh, pengajaran, diagram teknis, dan sesi brainstorming kreatif.
Fitur utama WBO
Kolaborasi real-time
Beberapa pengguna menggambar dan membuat anotasi pada kanvas yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi instan dan tanpa perlu refresh.
Kanvas persisten
Konten papan tulis disimpan secara otomatis dan dapat diakses di URL yang sama setiap kali peserta terhubung kembali.
Alat menggambar
Menggambar bebas, bentuk geometris, label teks, dan unggah gambar mencakup seluruh rentang kasus penggunaan papan tulis.
Tidak perlu akun
Siapa pun yang memiliki URL whiteboard dapat segera bergabung dan berkontribusi tanpa hambatan pendaftaran atau login.
Jalankan WBO lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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