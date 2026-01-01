PentAGI adalah sistem agen AI yang sepenuhnya otonom yang menjalankan tugas pengujian penetrasi yang kompleks tanpa pengawasan manusia yang konstan. Sistem ini mengorkestrasi agen AI khusus â€” perencana, peneliti, pembuat kode, dan pentester â€” yang menganalisis target, memilih alat yang tepat, dan mengeksekusinya di dalam kontainer Docker yang terisolasi untuk menemukan dan memvalidasi kerentanan.

Hubungkan kunci OpenAI, Anthropic, atau Google Gemini Anda sendiri dan PentAGI menjalankan seluruh proses, mulai dari pengintaian hingga pelaporan, menggunakan basis pengetahuan yang dapat dicari yang didukung oleh database pgvector dan web scraper bawaan. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga data pemindaian sensitif, kredensial, dan temuan sepenuhnya di infrastruktur Anda alih-alih layanan keamanan pihak ketiga.