Deploy PentAGI instan.
Sistem agen AI yang sepenuhnya otonom yang menjalankan tugas pengujian penetrasi kompleks dari satu dasbor yang di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk PentAGI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PentAGI
PentAGI adalah sistem agen AI yang sepenuhnya otonom yang menjalankan tugas pengujian penetrasi yang kompleks tanpa pengawasan manusia yang konstan. Sistem ini mengorkestrasi agen AI khusus â€” perencana, peneliti, pembuat kode, dan pentester â€” yang menganalisis target, memilih alat yang tepat, dan mengeksekusinya di dalam kontainer Docker yang terisolasi untuk menemukan dan memvalidasi kerentanan.
Hubungkan kunci OpenAI, Anthropic, atau Google Gemini Anda sendiri dan PentAGI menjalankan seluruh proses, mulai dari pengintaian hingga pelaporan, menggunakan basis pengetahuan yang dapat dicari yang didukung oleh database pgvector dan web scraper bawaan. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga data pemindaian sensitif, kredensial, dan temuan sepenuhnya di infrastruktur Anda alih-alih layanan keamanan pihak ketiga.
Fitur utama PentAGI
AI Agent Otonom
Agen perencana, peneliti, coder, dan pentester berkolaborasi untuk menjalankan proyek penuh tanpa masukan manusia langkah demi langkah.
Bawa LLM Anda sendiri
Hubungkan model OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, atau Ollama lokal dan ganti penyedia kapan pun Anda mau.
Eksekusi alat terisolasi
Agen meluncurkan kontainer Docker sekali pakai untuk menjalankan alat keamanan, menjaga setiap perintah terisolasi dari host.
Vektor pengetahuan dasar
Database pgvector terintegrasi memberikan agen memori jangka panjang tentang temuan, target, dan langkah-langkah sebelumnya di seluruh tugas.
Riset web bawaan
Scraper terintegrasi dan konektor pencarian memungkinkan agen mengumpulkan eksploitasi, advisori, dan dokumentasi sesuai permintaan.
Jalankan PentAGI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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