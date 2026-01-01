Deploy instan Convos.
Klien IRC modern berbasis browser yang membuat Anda terus terhubung ke jaringan obrolan dari perangkat mana pun.
Pilih paket VPS untuk Convos
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Convos
Convos adalah klien IRC yang sepenuhnya di-hosting sendiri, selalu aktif, yang berjalan di server Anda dan tetap terhubung ke jaringan IRC sepanjang waktu. Tidak seperti klien IRC tradisional yang offline saat Anda menutupnya, Convos mempertahankan koneksi yang persisten sehingga Anda tidak pernah melewatkan pesan â€” bahkan saat perangkat Anda offline.
Akses percakapan IRC Anda dari browser mana pun tanpa menginstal perangkat lunak. Convos menyimpan riwayat obrolan lengkap Anda, mendukung banyak pengguna dan jaringan, serta menyediakan antarmuka modern yang bersih yang dirancang untuk pengguna obrolan kasual maupun komunitas IRC lama. Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas data dan akses pengguna Anda.
Fitur utama Convos
Koneksi nonstop
Convos berjalan di VPS Anda 24/7, tetap terhubung ke jaringan IRC sehingga pesan-pesan ditangkap dan menunggu Anda kapan pun Anda masuk.
Riwayat chat lengkap
Semua pesan disimpan di sisi server dan tersedia dari browser mana pun, memberi Anda riwayat yang dapat dicari di seluruh saluran dan percakapan.
Dukungan multi-jaringan
Terhubung ke beberapa jaringan IRC secara bersamaan dan kelola semua saluran serta pesan langsung dari satu antarmuka terpadu.
Tanpa instalasi software
Akses klien IRC Anda sepenuhnya melalui browser â€” tidak memerlukan desktop app, plugin, atau konfigurasi pada perangkat apa pun yang Anda gunakan.
Siap multi-pengguna
Undang anggota tim atau teman untuk berbagi instans Convos Anda, masing-masing dengan akun independen mereka sendiri dan konfigurasi jaringan.
Jalankan Convos lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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