Convos adalah klien IRC yang sepenuhnya di-hosting sendiri, selalu aktif, yang berjalan di server Anda dan tetap terhubung ke jaringan IRC sepanjang waktu. Tidak seperti klien IRC tradisional yang offline saat Anda menutupnya, Convos mempertahankan koneksi yang persisten sehingga Anda tidak pernah melewatkan pesan â€” bahkan saat perangkat Anda offline.

Akses percakapan IRC Anda dari browser mana pun tanpa menginstal perangkat lunak. Convos menyimpan riwayat obrolan lengkap Anda, mendukung banyak pengguna dan jaringan, serta menyediakan antarmuka modern yang bersih yang dirancang untuk pengguna obrolan kasual maupun komunitas IRC lama. Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas data dan akses pengguna Anda.