Deploy instan Khoj.
Asisten AI sumber terbuka yang dapat mengobrol dengan dokumen Anda, mencari di web, dan menjalankan kode menggunakan pilihan model AI Anda.
Pilih paket VPS untuk Khoj
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Khoj
Khoj adalah asisten pribadi AI sumber terbuka gratis yang terhubung ke dokumen, catatan, dan file Anda dan memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentangnya dalam bahasa alami. Ini bekerja dengan penyedia AI utama mana pun â€” OpenAI, Anthropic, Google Gemini, atau instans Ollama lokal yang berjalan di VPS yang sama â€” dan melengkapi jawabannya dengan pencarian web real-time melalui SearXNG serta eksekusi kode Python terisolasi melalui Terrarium.
Self-hosting Khoj berarti dokumen, percakapan, dan riwayat kueri Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. File Anda tidak pernah dikirim ke mana pun di luar penyedia model AI yang Anda konfigurasikan secara eksplisit, memberi Anda kendali penuh atas data apa yang dibagikan dan dengan siapa.
Fitur utama Khoj
Chat Dokumen
Indeks PDF, catatan, dan file Anda dan ajukan pertanyaan tentangnya dalam bahasa alami â€” Khoj mengambil konteks dan jawaban yang relevan menggunakan model AI pilihan Anda.
Integrasi Web Search
SearXNG bawaan memungkinkan Khoj mengambil dan meringkas informasi terkini dari web tanpa merutekan kueri melalui API pencarian pihak ketiga.
Kode eksekusi sandbox
Jalankan kode Python di sandbox Terrarium yang terisolasi agar Khoj dapat melakukan perhitungan, analisis data, dan tugas scripting sebagai bagian dari percakapan.
Penyedia Model AI Mana pun
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Google Gemini, atau instans Ollama lokal â€“ beralih penyedia tanpa mengubah cara Anda berinteraksi dengan Khoj.
Otomatis Privat
Semua dokumen, obrolan, dan embedding tetap berada di VPS Anda â€” tidak ada yang dibagikan di luar penyedia model AI yang Anda konfigurasikan.
Jalankan Khoj lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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