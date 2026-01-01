Khoj adalah asisten pribadi AI sumber terbuka gratis yang terhubung ke dokumen, catatan, dan file Anda dan memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentangnya dalam bahasa alami. Ini bekerja dengan penyedia AI utama mana pun â€” OpenAI, Anthropic, Google Gemini, atau instans Ollama lokal yang berjalan di VPS yang sama â€” dan melengkapi jawabannya dengan pencarian web real-time melalui SearXNG serta eksekusi kode Python terisolasi melalui Terrarium.

Self-hosting Khoj berarti dokumen, percakapan, dan riwayat kueri Anda tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. File Anda tidak pernah dikirim ke mana pun di luar penyedia model AI yang Anda konfigurasikan secara eksplisit, memberi Anda kendali penuh atas data apa yang dibagikan dan dengan siapa.