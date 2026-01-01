Maputnik adalah editor visual sumber terbuka standar untuk spesifikasi gaya MapLibre GL, yang digunakan untuk mendesain basemap ubin vektor untuk aplikasi web dan seluler. Daripada mengedit JSON secara manual, Anda menyusun lapisan, properti cat, ekspresi, dan filter melalui editor WYSIWYG langsung yang disinkronkan dengan pratinjau MapLibre GL sungguhan.

Menghosting sendiri Maputnik di VPS Anda menjaga file gaya berpemilik, URL server ubin, dan kunci API tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada bergantung pada demo publik di maplibre.org. Penyebaran ini dikirimkan sebagai front-end statis tunggal yang dilayani oleh biner Maputnik resmi, sehingga pekerjaan desain berjalan sepenuhnya di sisi browser tanpa memerlukan dependensi layanan peta eksternal.