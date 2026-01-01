Deploy Maputnik instan.
Editor visual gratis dan sumber terbuka untuk gaya peta JSON MapLibre dan Mapbox GL, dibuat untuk developer dan kartografer.
Pilih paket VPS untuk Maputnik
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Maputnik
Maputnik adalah editor visual sumber terbuka standar untuk spesifikasi gaya MapLibre GL, yang digunakan untuk mendesain basemap ubin vektor untuk aplikasi web dan seluler. Daripada mengedit JSON secara manual, Anda menyusun lapisan, properti cat, ekspresi, dan filter melalui editor WYSIWYG langsung yang disinkronkan dengan pratinjau MapLibre GL sungguhan.
Menghosting sendiri Maputnik di VPS Anda menjaga file gaya berpemilik, URL server ubin, dan kunci API tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada bergantung pada demo publik di maplibre.org. Penyebaran ini dikirimkan sebagai front-end statis tunggal yang dilayani oleh biner Maputnik resmi, sehingga pekerjaan desain berjalan sepenuhnya di sisi browser tanpa memerlukan dependensi layanan peta eksternal.
Fitur utama Maputnik
Editor gaya WYSIWYG
Edit gaya JSON MapLibre dan Mapbox GL secara visual dengan pratinjau peta langsung yang diperbarui saat Anda menyesuaikan lapisan, warna, font, dan ekspresi yang bergantung pada zoom.
Cakupan spesifikasi gaya lengkap
Mendukung setiap jenis lapisan spesifikasi gaya MapLibre GL â€” isi, garis, simbol, raster, hillshade, peta panas â€” dengan input yang peka tipe untuk properti cat dan tata letak.
Ekspresi berbasis data
Membangun dan melakukan debug ekspresi filter dan properti dengan validasi inline, sehingga gaya dapat bereaksi terhadap atribut fitur, tingkat zoom, dan status runtime.
Pemeriksa tile vektor
Periksa sumber tile vektor lapisan demi lapisan untuk melihat dengan tepat fitur dan properti apa saja yang tersedia sebelum mengikatnya dalam gaya Anda.
Impor dan ekspor gaya
Muat gaya dari URL, unggah JSON, atau tempel dari papan klip, kemudian ekspor file gaya yang sudah jadi, siap untuk digunakan di MapLibre GL JS atau SDK native.
Sumber Tile Kustom
Arahkan editor ke endpoint tile vektor atau raster Anda sendiri, server OpenMapTiles, atau MBTiles untuk mendesain gaya berdasarkan data yang benar-benar disajikan aplikasi Anda.
Jalankan Maputnik lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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