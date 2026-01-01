Maxun adalah platform data web open-source no-code yang memungkinkan Anda mengekstrak, mengikis (scrape), merayapi (crawl), dan mencari di web tanpa menulis kode. Menggunakan perekam visual, Anda cukup menjelajahi website dan Maxun mengubah tindakan Anda menjadi robot ekstraksi yang dapat digunakan kembali â€“ tidak diperlukan pengetahuan pemrograman. Ekstraksi bertenaga AI memungkinkan Anda menjelaskan dalam bahasa sederhana data apa yang Anda inginkan dan mengambilnya secara otomatis.

Self-hosting Maxun di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data yang dikikis, penjadwalan, dan integrasi Anda. Platform ini mendukung ekspor ke Google Sheets, Airtable, dan webhook, serta menyertakan SDK dan CLI lengkap untuk developer yang ingin melangkah lebih jauh. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk persistensi data dan MinIO untuk penyimpanan file, memberi Anda setup yang lengkap dan siap produksi.