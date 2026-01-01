Deploy instan Maxun.
Platform tanpa kode sumber terbuka untuk mengubah situs web apa pun menjadi alur kerja ekstraksi data yang terstruktur dan otomatis.
Pilih paket VPS untuk Maxun
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Maxun
Maxun adalah platform data web open-source no-code yang memungkinkan Anda mengekstrak, mengikis (scrape), merayapi (crawl), dan mencari di web tanpa menulis kode. Menggunakan perekam visual, Anda cukup menjelajahi website dan Maxun mengubah tindakan Anda menjadi robot ekstraksi yang dapat digunakan kembali â€“ tidak diperlukan pengetahuan pemrograman. Ekstraksi bertenaga AI memungkinkan Anda menjelaskan dalam bahasa sederhana data apa yang Anda inginkan dan mengambilnya secara otomatis.
Self-hosting Maxun di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data yang dikikis, penjadwalan, dan integrasi Anda. Platform ini mendukung ekspor ke Google Sheets, Airtable, dan webhook, serta menyertakan SDK dan CLI lengkap untuk developer yang ingin melangkah lebih jauh. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk persistensi data dan MinIO untuk penyimpanan file, memberi Anda setup yang lengkap dan siap produksi.
Fitur utama Maxun
Perekam tanpa Coding
Rekam tindakan penjelajahan Anda sekali dan Maxun mengubahnya menjadi robot ekstraksi yang dapat diulang â€“ tidak memerlukan kode.
Ekstraksi data AI
Jelaskan data yang Anda inginkan dengan bahasa alami, dan ekstraksi yang didukung LLM akan menemukan serta menyusunnya untuk Anda.
Perayapan web
Merayapi seluruh website secara otomatis, menemukan dan mengekstrak konten dari setiap halaman yang relevan dalam cakupan yang ditentukan.
Eksekusi Terjadwal
Atur robot untuk berjalan sesuai jadwal dan mengirimkan data terstruktur baru ke tujuan pilihan Anda tanpa intervensi manual.
Integrasi Fleksibel
Ekspor data yang diekstrak langsung ke Google Sheets, Airtable, atau endpoint webhook mana pun dengan dukungan integrasi bawaan.
Jalankan Maxun lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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