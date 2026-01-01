Multi-Scrobbler menghubungkan setiap tempat Anda mendengarkan musik dengan setiap layanan yang melacaknya. Alih-alih mengandalkan scrobbling bawaan setiap aplikasi musik â€” yang sama sekali tidak ada di Plex dan Jellyfin, serta terfragmentasi di seluruh klien YouTube Music, Deezer, dan Subsonic â€” Multi-Scrobbler memusatkan setiap pemutaran ke dalam satu alur. Ini mendukung 25+ sumber dan meneruskan pendengaran ke Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, dan target lainnya secara bersamaan.

Self-hosting di VPS Anda menjaga scrobbler tetap berjalan 24/7 di samping layanan media Anda yang lain, dengan URL callback OAuth publik yang dapat dijangkau oleh Spotify dan Last.fm. Dashboard web menampilkan pendengaran langsung, statistik per sumber, dan log terperinci tanpa mengekspos riwayat pendengaran Anda ke SaaS pihak ketiga.