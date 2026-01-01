Deploy Multi-Scrobbler dengan instalasi sekali klik.
Pusat scrobbling yang di-host sendiri yang melacak pemutaran musik dari Plex, Jellyfin, Spotify, dan lainnya ke Last.fm, ListenBrainz, atau Maloja.
Pilih paket VPS untuk Multi-Scrobbler
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler menghubungkan setiap tempat Anda mendengarkan musik dengan setiap layanan yang melacaknya. Alih-alih mengandalkan scrobbling bawaan setiap aplikasi musik â€” yang sama sekali tidak ada di Plex dan Jellyfin, serta terfragmentasi di seluruh klien YouTube Music, Deezer, dan Subsonic â€” Multi-Scrobbler memusatkan setiap pemutaran ke dalam satu alur. Ini mendukung 25+ sumber dan meneruskan pendengaran ke Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, dan target lainnya secara bersamaan.
Self-hosting di VPS Anda menjaga scrobbler tetap berjalan 24/7 di samping layanan media Anda yang lain, dengan URL callback OAuth publik yang dapat dijangkau oleh Spotify dan Last.fm. Dashboard web menampilkan pendengaran langsung, statistik per sumber, dan log terperinci tanpa mengekspos riwayat pendengaran Anda ke SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Multi-Scrobbler
Cakupan sumber universal
Melacak pemutaran dari Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, klien Subsonic, dan 25+ pemutar musik lainnya dalam satu pipeline.
Beberapa target scrobble
Meneruskan setiap pemutaran ke Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, dan target lainnya secara bersamaan tanpa duplikasi manual.
Dashboard status langsung
UI Web menampilkan lagu yang sedang diputar, scrobble terbaru, dan statistik per sumber sehingga Anda dapat memverifikasi setiap koneksi secara sekilas.
Deduplikasi cerdas
Mendeteksi pemutaran duplikat yang dilaporkan oleh berbagai sumber yang memutar trek yang sama dan hanya mengirimkan setiap pemutaran sekali ke target scrobble Anda.
Notifikasi Webhook
Mendorong pembaruan dan kesalahan Now Playing ke Discord, Gotify, Ntfy, atau Apprise sehingga Anda dapat mendeteksi integrasi yang rusak tanpa memeriksa dasbor.
Jalankan Multi-Scrobbler lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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