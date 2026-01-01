Deploy instan Gerrit.
Platform peninjauan kode berkelas enterprise yang dipercaya oleh Android, Chromium, dan proyek sumber terbuka besar di seluruh dunia.
Pilih paket VPS untuk Gerrit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gerrit
Gerrit adalah sistem tinjauan kode berbasis web sumber terbuka yang dibangun di atas Git. Setiap perubahan diajukan sebagai set patch â€” unit tinjauan berversi â€” yang dievaluasi oleh rekan tim melalui komentar sebaris, persetujuan suara, dan aturan pengiriman yang dapat dikonfigurasi sebelum dapat digabungkan. Awalnya dibuat di Google dan digunakan oleh Android, Chromium, serta Qt, Gerrit membawa disiplin tinjauan terstruktur ke tim rekayasa mana pun.
Self-hosting Gerrit di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas repositori, izin akses, dan alur kerja tinjauan kode. Dengan bootstrap pengguna pertama menjadi admin, aturan akses per proyek yang terperinci, dan ekosistem plugin lebih dari 100 ekstensi, ini dibangun untuk tim yang membutuhkan jejak audit dan gerbang kualitas kode yang ketat tanpa bergantung pada platform pihak ketiga.
Fitur utama Gerrit
Alur kerja tinjauan berbasis patch
Setiap perubahan kode diserahkan sebagai set patch berversi, memberikan peninjau pandangan yang jelas tentang setiap iterasi dan riwayat revisi lengkap.
Hak akses terperinci
Tentukan aturan akses per proyek, per cabang, dan per tindakan untuk individu dan grup, termasuk hak force-push dan submit.
Komentar kode inline
Tinggalkan komentar pada baris code tertentu dan balas di tempat, menjaga diskusi peninjauan tetap terhubung langsung dengan code yang dirujuknya.
Integrasi CI/CD
Memicu Jenkins, Zuul, atau sistem CI lainnya secara otomatis saat ada set patch baru melalui webhook dan Events Stream API bawaan.
Plugin ekosistem
Perluas Gerrit dengan 100+ plugin komunitas untuk autentikasi LDAP, metrik, notifikasi, dan alur kerja peninjauan kustom.
Manajemen multi-repositori
Mengelola dan meninjau perubahan di seluruh beberapa repositori git dari satu instans dengan kontrol akses terpadu dan log audit.
Jalankan Gerrit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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