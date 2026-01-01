Gerrit adalah sistem tinjauan kode berbasis web sumber terbuka yang dibangun di atas Git. Setiap perubahan diajukan sebagai set patch â€” unit tinjauan berversi â€” yang dievaluasi oleh rekan tim melalui komentar sebaris, persetujuan suara, dan aturan pengiriman yang dapat dikonfigurasi sebelum dapat digabungkan. Awalnya dibuat di Google dan digunakan oleh Android, Chromium, serta Qt, Gerrit membawa disiplin tinjauan terstruktur ke tim rekayasa mana pun.

Self-hosting Gerrit di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas repositori, izin akses, dan alur kerja tinjauan kode. Dengan bootstrap pengguna pertama menjadi admin, aturan akses per proyek yang terperinci, dan ekosistem plugin lebih dari 100 ekstensi, ini dibangun untuk tim yang membutuhkan jejak audit dan gerbang kualitas kode yang ketat tanpa bergantung pada platform pihak ketiga.