Diskon Gerrit hingga 69%

Deploy instan Gerrit.

Platform peninjauan kode berkelas enterprise yang dipercaya oleh Android, Chromium, dan proyek sumber terbuka besar di seluruh dunia.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Gerrit.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
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Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
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Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Gerrit

Gerrit adalah sistem tinjauan kode berbasis web sumber terbuka yang dibangun di atas Git. Setiap perubahan diajukan sebagai set patch â€” unit tinjauan berversi â€” yang dievaluasi oleh rekan tim melalui komentar sebaris, persetujuan suara, dan aturan pengiriman yang dapat dikonfigurasi sebelum dapat digabungkan. Awalnya dibuat di Google dan digunakan oleh Android, Chromium, serta Qt, Gerrit membawa disiplin tinjauan terstruktur ke tim rekayasa mana pun.

Self-hosting Gerrit di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas repositori, izin akses, dan alur kerja tinjauan kode. Dengan bootstrap pengguna pertama menjadi admin, aturan akses per proyek yang terperinci, dan ekosistem plugin lebih dari 100 ekstensi, ini dibangun untuk tim yang membutuhkan jejak audit dan gerbang kualitas kode yang ketat tanpa bergantung pada platform pihak ketiga.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Gerrit

Alur kerja tinjauan berbasis patch

Setiap perubahan kode diserahkan sebagai set patch berversi, memberikan peninjau pandangan yang jelas tentang setiap iterasi dan riwayat revisi lengkap.

Hak akses terperinci

Tentukan aturan akses per proyek, per cabang, dan per tindakan untuk individu dan grup, termasuk hak force-push dan submit.

Komentar kode inline

Tinggalkan komentar pada baris code tertentu dan balas di tempat, menjaga diskusi peninjauan tetap terhubung langsung dengan code yang dirujuknya.

Integrasi CI/CD

Memicu Jenkins, Zuul, atau sistem CI lainnya secara otomatis saat ada set patch baru melalui webhook dan Events Stream API bawaan.

Plugin ekosistem

Perluas Gerrit dengan 100+ plugin komunitas untuk autentikasi LDAP, metrik, notifikasi, dan alur kerja peninjauan kustom.

Manajemen multi-repositori

Mengelola dan meninjau perubahan di seluruh beberapa repositori git dari satu instans dengan kontrol akses terpadu dan log audit.

Jalankan Gerrit lebih mudah di Hostinger

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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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