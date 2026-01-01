Flarum adalah platform forum generasi berikutnya yang menata ulang diskusi online untuk web modern. Dibangun dengan pendekatan mobile-first, platform ini menghadirkan pengalaman yang elegan, cepat, dan intuitif yang mendorong percakapan bermakna. Tidak seperti perangkat lunak forum tradisional yang terasa usang dan rumit, Flarum menggabungkan pembaruan real-time, pengguliran tanpa batas, dan sistem ekstensi yang canggih dalam antarmuka yang bersih dan bebas gangguan.

Self-hosting Flarum di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data komunitas Anda, tanpa biaya per pengguna, dan kebebasan untuk menginstal lebih dari 200 ekstensi komunitas. Dengan MySQL yang menangani penyimpanan data dan 41+ paket terjemahan yang tersedia, Flarum dapat diskalakan dari grup hobi khusus hingga komunitas profesional besar.