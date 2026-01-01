Deploy Flarum instan.
Perangkat lunak forum sumber terbuka yang modern dan elegan untuk membangun komunitas online yang aktif dan berkembang.
Pilih paket VPS untuk Flarum
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Flarum
Flarum adalah platform forum generasi berikutnya yang menata ulang diskusi online untuk web modern. Dibangun dengan pendekatan mobile-first, platform ini menghadirkan pengalaman yang elegan, cepat, dan intuitif yang mendorong percakapan bermakna. Tidak seperti perangkat lunak forum tradisional yang terasa usang dan rumit, Flarum menggabungkan pembaruan real-time, pengguliran tanpa batas, dan sistem ekstensi yang canggih dalam antarmuka yang bersih dan bebas gangguan.
Self-hosting Flarum di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data komunitas Anda, tanpa biaya per pengguna, dan kebebasan untuk menginstal lebih dari 200 ekstensi komunitas. Dengan MySQL yang menangani penyimpanan data dan 41+ paket terjemahan yang tersedia, Flarum dapat diskalakan dari grup hobi khusus hingga komunitas profesional besar.
Fitur utama Flarum
Desain Mobile-First
Antarmuka responsif yang dibangun dari awal untuk perangkat seluler, menghadirkan pengalaman yang mulus di ukuran layar apa pun.
Ekosistem Ekstensi yang Kaya
Lebih dari 200 ekstensi komunitas memungkinkan Anda menambahkan login sosial, langganan, jajak pendapat, dan lainnya tanpa menyentuh kode inti.
Pembaruan real-time
Diskusi diperbarui secara langsung tanpa memuat ulang halaman, menjaga percakapan tetap cepat dan menarik bagi komunitas yang aktif.
Pengorganisasian Berbasis Tag
Sistem tag fleksibel memungkinkan Anda mengkategorikan diskusi dan memungkinkan pengguna untuk mengikuti hanya topik yang menarik bagi mereka.
Moderasi Kuat
Alat pelaporan, penangguhan, dan pengelolaan pengguna yang terintegrasi memberikan kontrol yang terperinci kepada moderator atas kesehatan komunitas.
Jalankan Flarum lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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