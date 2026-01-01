Deploy Neko instan
Browser virtual yang di-host sendiri yang melakukan streaming sesi bersama ke beberapa pengguna secara real time melalui WebRTC.
Pilih paket VPS untuk Neko
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Neko
Neko adalah browser virtual self-hosted yang mengalirkan sesi browser langsung melalui WebRTC sehingga beberapa pengguna dapat melihat dan mengontrolnya secara bersamaan. Awalnya dibangun untuk acara menonton bersama, kini telah berkembang menjadi platform browser jarak jauh serbaguna yang mendukung Firefox, Chromium, dan engine lain dengan penyimpanan profil persisten.
Self-hosting Neko di VPS Anda sendiri membuat Anda dapat mengontrol siapa yang bisa mengakses sesi tersebut, menjaga IP rumah Anda tetap pribadi, dan menyediakan bandwidth upload yang dibutuhkan untuk streaming dengan lancar ke setiap penonton yang terhubung tanpa bergantung pada layanan berbagi layar pihak ketiga.
Fitur utama Neko
Real-time WebRTC streaming
Streaming latensi sangat rendah membuat interaksi browser jarak jauh terasa responsif seperti penjelajahan lokal, bahkan untuk beberapa penonton secara bersamaan.
Kontrol Multi-Pengguna
Beberapa pengguna dapat berbagi kontrol kursor dan input keyboard dalam sesi yang sama, dengan indikator visual yang menunjukkan posisi kursor setiap peserta.
Akses Berbasis Peran
Peran admin dan anggota memungkinkan Anda untuk memberikan atau mencabut kontrol secara langsung, menjaga operasi sensitif tetap terlindungi sambil memungkinkan penjelajahan kolaboratif.
Profil Browser Persisten
Pengaturan browser, bookmark, dan data sesi disimpan dalam volume bernama sehingga browser virtual Anda melanjutkan persis dari titik terakhir setelah dimulai ulang.
Mesin browser fleksibel
Pilih dari Firefox, Chromium, ungoogled-chromium, dan varian lainnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan privasi, kompatibilitas, atau fitur Anda.
Jalankan Neko lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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