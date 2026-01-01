Neko adalah browser virtual self-hosted yang mengalirkan sesi browser langsung melalui WebRTC sehingga beberapa pengguna dapat melihat dan mengontrolnya secara bersamaan. Awalnya dibangun untuk acara menonton bersama, kini telah berkembang menjadi platform browser jarak jauh serbaguna yang mendukung Firefox, Chromium, dan engine lain dengan penyimpanan profil persisten.

Self-hosting Neko di VPS Anda sendiri membuat Anda dapat mengontrol siapa yang bisa mengakses sesi tersebut, menjaga IP rumah Anda tetap pribadi, dan menyediakan bandwidth upload yang dibutuhkan untuk streaming dengan lancar ke setiap penonton yang terhubung tanpa bergantung pada layanan berbagi layar pihak ketiga.