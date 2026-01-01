Deploy instan OneTimeSecret.
Bagikan sandi dan data sensitif melalui tautan penghancur diri yang hanya dapat dilihat sekali.
Pilih paket VPS untuk OneTimeSecret
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OneTimeSecret
OneTimeSecret memungkinkan Anda berbagi informasi sensitif â€” kata sandi, kunci API, pesan pribadi â€” melalui tautan yang terhapus otomatis setelah satu kali dilihat. Setelah penerima membuka tautan, rahasia tersebut akan dihapus secara permanen dari server, tidak meninggalkan jejak.
Self-hosting OneTimeSecret di VPS Anda sendiri berarti rahasia yang dibagikan tidak pernah menyentuh infrastruktur pihak ketiga. Anda mengontrol enkripsi, kebijakan retensi, dan log akses, menjadikannya ideal untuk tim yang menangani kredensial, data pelanggan, atau informasi apa pun yang terlalu sensitif untuk email atau chat.
Fitur utama OneTimeSecret
Tautan yang dapat musnah sendiri
Setiap rahasia dihapus segera setelah tampilan pertama, memastikan data sensitif tidak dapat diakses lagi.
Perlindungan Passphrase
Tambahkan frasa sandi opsional agar hanya penerima yang dituju yang dapat mendekripsi dan membaca rahasia tersebut.
Kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi
Atur rahasia agar kedaluwarsa otomatis setelah menit, jam, atau hari, bahkan jika tidak pernah dibuka.
Tanpa perlu registrasi
Siapa pun dapat membuat dan menerima rahasia tanpa membuat akun, mengurangi hambatan untuk berbagi dengan cepat.
Dukungan akun Admin
Daftarkan akun admin pada kunjungan pertama untuk memantau penggunaan dan mengelola instans dari UI web.
Jalankan OneTimeSecret lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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