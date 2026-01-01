OneTimeSecret memungkinkan Anda berbagi informasi sensitif â€” kata sandi, kunci API, pesan pribadi â€” melalui tautan yang terhapus otomatis setelah satu kali dilihat. Setelah penerima membuka tautan, rahasia tersebut akan dihapus secara permanen dari server, tidak meninggalkan jejak.

Self-hosting OneTimeSecret di VPS Anda sendiri berarti rahasia yang dibagikan tidak pernah menyentuh infrastruktur pihak ketiga. Anda mengontrol enkripsi, kebijakan retensi, dan log akses, menjadikannya ideal untuk tim yang menangani kredensial, data pelanggan, atau informasi apa pun yang terlalu sensitif untuk email atau chat.