WPS Office adalah suite produktivitas kantor komprehensif yang mencakup alat pengeditan Writer, Spreadsheets, Presentation, dan PDF. Ini disampaikan sebagai aplikasi desktop yang dapat diakses browser melalui streaming KasmVNC, memberikan Anda lingkungan kantor lengkap dari perangkat apa pun tanpa menginstal software secara lokal.

Self-hosting WPS Office di VPS menyediakan ruang kerja persisten dengan dokumen Anda selalu tersedia di URL yang aman. WPS Office memiliki kompatibilitas tinggi dengan format Microsoft Office â€” DOCX, XLSX, dan PPTX â€” menjadikannya suite kantor praktis untuk bekerja dengan file dari rekan kerja yang menggunakan Microsoft Office.