Deploy WPS Office instan.
Suite kantor berfitur lengkap dengan Writer, Spreadsheet, dan Presentation yang dapat diakses dari browser mana pun melalui VPS Anda.
Pilih paket VPS untuk WPS Office
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WPS Office
WPS Office adalah suite produktivitas kantor komprehensif yang mencakup alat pengeditan Writer, Spreadsheets, Presentation, dan PDF. Ini disampaikan sebagai aplikasi desktop yang dapat diakses browser melalui streaming KasmVNC, memberikan Anda lingkungan kantor lengkap dari perangkat apa pun tanpa menginstal software secara lokal.
Self-hosting WPS Office di VPS menyediakan ruang kerja persisten dengan dokumen Anda selalu tersedia di URL yang aman. WPS Office memiliki kompatibilitas tinggi dengan format Microsoft Office â€” DOCX, XLSX, dan PPTX â€” menjadikannya suite kantor praktis untuk bekerja dengan file dari rekan kerja yang menggunakan Microsoft Office.
Fitur utama WPS Office
Suite kantor lengkap
Termasuk Writer (pengolah kata), Spreadsheet (kompatibel dengan Excel), Presentasi (kompatibel dengan PowerPoint), dan alat PDF dalam satu paket.
Akses berbasis browser
Akses desktop WPS Office lengkap dari browser mana pun melalui KasmVNC tanpa menginstal perangkat lunak di perangkat lokal Anda.
Kompatibel dengan Microsoft Office
Buka, edit, dan simpan file DOCX, XLSX, dan PPTX dengan akurasi tinggi untuk menjaga kompatibilitas dengan pengguna Microsoft Office.
Pengeditan PDF
Lihat, anotasi, dan edit dokumen PDF langsung di dalam WPS Office tanpa perlu mengonversi ke format lain terlebih dahulu.
Penyimpanan dokumen persisten
Dokumen dan pengaturan tetap ada antar sesi di VPS Anda sehingga ruang kerja Anda selalu persis seperti saat Anda meninggalkannya.
Jalankan WPS Office lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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