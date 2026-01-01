Yopass adalah layanan berbagi rahasia terenkripsi open-source yang memungkinkan Anda berbagi kata sandi, token, dan file sensitif dengan aman, tanpa meninggalkannya di utas email, log chat, atau tiket dukungan. Rahasia dienkripsi di browser menggunakan OpenPGP sebelum dikirim ke server â€” kunci dekripsi tidak pernah mencapai server, sehingga bahkan host tidak dapat membaca rahasia Anda. Setiap rahasia mendapatkan URL sekali pakai yang unik yang secara otomatis menghancurkan diri sendiri setelah dilihat atau setelah periode kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi.

Self-hosting Yopass di VPS Anda memberikan organisasi Anda saluran pribadi yang dapat diaudit untuk berbagi kredensial dan data konfigurasi sensitif. Tidak ada akun yang perlu dikelola, tidak ada pelacakan, dan tidak ada penyimpanan teks biasa â€” hanya antarmuka yang bersih untuk bertukar rahasia dengan aman di dalam tim atau dengan pihak eksternal.