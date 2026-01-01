Deploy instan Yopass.
Layanan berbagi rahasia terenkripsi untuk mengirim kata sandi dan data sensitif melalui tautan sekali pakai yang merusak diri sendiri.
Pilih paket VPS untuk Yopass
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yopass
Yopass adalah layanan berbagi rahasia terenkripsi open-source yang memungkinkan Anda berbagi kata sandi, token, dan file sensitif dengan aman, tanpa meninggalkannya di utas email, log chat, atau tiket dukungan. Rahasia dienkripsi di browser menggunakan OpenPGP sebelum dikirim ke server â€” kunci dekripsi tidak pernah mencapai server, sehingga bahkan host tidak dapat membaca rahasia Anda. Setiap rahasia mendapatkan URL sekali pakai yang unik yang secara otomatis menghancurkan diri sendiri setelah dilihat atau setelah periode kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi.
Self-hosting Yopass di VPS Anda memberikan organisasi Anda saluran pribadi yang dapat diaudit untuk berbagi kredensial dan data konfigurasi sensitif. Tidak ada akun yang perlu dikelola, tidak ada pelacakan, dan tidak ada penyimpanan teks biasa â€” hanya antarmuka yang bersih untuk bertukar rahasia dengan aman di dalam tim atau dengan pihak eksternal.
Fitur utama Yopass
Enkripsi end-to-end
Rahasia dienkripsi di browser menggunakan OpenPGP sebelum transmisi, memastikan server tidak pernah memiliki akses ke data plaintext.
Tautan sekali pakai
Setiap rahasia menghasilkan URL unik yang dihapus secara permanen setelah dilihat pertama kali, mencegah akses ulang yang tidak sah.
Masa berlaku yang dapat diatur
Atur rahasia agar kedaluwarsa secara otomatis setelah beberapa jam, hari, atau minggu sehingga tautan yang terlupakan tidak dapat digunakan untuk mengambil data sensitif yang usang.
Perlindungan password kustom
Tambahkan frasa sandi opsional ke rahasia untuk lapisan perlindungan ekstra, di luar tautan sekali pakai itu sendiri.
Berbagi file
Unggah dan bagikan file terenkripsi bersama rahasia teks, dengan enkripsi streaming menjaga konten file tetap pribadi secara menyeluruh.
Tanpa akun
Penerima mengakses rahasia melalui tautan langsung tanpa perlu login, sehingga mudah untuk berbagi kredensial dengan kontraktor eksternal atau klien.
Jalankan Yopass lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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