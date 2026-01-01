Zen adalah aplikasi pencatat catatan minimalis yang di-hosting sendiri, dibangun sebagai satu biner Go ringan yang hanya menggunakan sekitar 20MB memori. Catatan disimpan sebagai markdown di SQLite dengan pencarian teks lengkap BM25, organisasi berbasis tag, penyorotan sintaks blok kode, dan pintasan keyboard untuk navigasi cepat.

Self-hosting Zen di VPS menjaga semua catatan tetap pribadi di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya sinkronisasi cloud atau akses pihak ketiga. Dukungan PWA offline berarti catatan dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet, dan jejak sumber daya minimal memungkinkan Zen berjalan dengan nyaman bersama layanan lain di VPS kecil.