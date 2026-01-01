Deploy Zen instan.
Aplikasi pencatat minimalis mandiri, lengkap dengan dukungan markdown, pencarian teks lengkap BM25, dan akses PWA offline.
Pilih paket VPS untuk Zen
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zen
Zen adalah aplikasi pencatat catatan minimalis yang di-hosting sendiri, dibangun sebagai satu biner Go ringan yang hanya menggunakan sekitar 20MB memori. Catatan disimpan sebagai markdown di SQLite dengan pencarian teks lengkap BM25, organisasi berbasis tag, penyorotan sintaks blok kode, dan pintasan keyboard untuk navigasi cepat.
Self-hosting Zen di VPS menjaga semua catatan tetap pribadi di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya sinkronisasi cloud atau akses pihak ketiga. Dukungan PWA offline berarti catatan dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet, dan jejak sumber daya minimal memungkinkan Zen berjalan dengan nyaman bersama layanan lain di VPS kecil.
Fitur utama Zen
Catatan Markdown
Tulis catatan dalam Markdown standar dengan dukungan blok kode, pintasan pemformatan, dan mode pratinjau yang bersih.
Pencarian teks lengkap BM25
Temukan catatan secara instan menggunakan pencarian teks lengkap berperingkat BM25 yang mengembalikan hasil paling relevan terlebih dahulu.
Penataan Tag
Atur catatan dengan tag untuk kategorisasi yang fleksibel tanpa hierarki folder yang kaku.
Offline PWA
Instal Zen sebagai Progressive Web App untuk akses offline ke catatan Anda tanpa koneksi internet.
Penggunaan resource minimal
Dibangun sebagai satu biner Go menggunakan RAM ~20 MB, Zen berjalan efisien bahkan di VPS terkecil sekalipun bersama layanan lain.
Jalankan Zen lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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