Homebridge adalah server Node.js ringan yang mengemulasi iOS HomeKit API, memungkinkan kontrol Siri dan integrasi aplikasi Home untuk ribuan perangkat yang tidak secara native mendukung ekosistem Apple. Dengan lebih dari 2.000 plugin yang dikembangkan komunitas, ini menjembatani lampu pintar, termostat, kamera, dan sistem keamanan dari merek seperti Ring, Nest, TP-Link, dan Tuya ke dalam pengalaman HomeKit yang terpadu.

Menjalankan Homebridge di VPS memastikan ketersediaan 24/7 untuk otomatisasi HomeKit Anda terlepas dari kondisi daya lokal atau jaringan, dengan konfigurasi plugin yang persisten dan akses jarak jauh yang andal dari mana saja di dunia.