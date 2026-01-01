Deploy instan Homebridge.
Penghubung HomeKit ringan yang menghubungkan perangkat smart home non-Apple ke Siri dan aplikasi Apple Home melalui plugin.
Pilih paket VPS untuk Homebridge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Homebridge
Homebridge adalah server Node.js ringan yang mengemulasi iOS HomeKit API, memungkinkan kontrol Siri dan integrasi aplikasi Home untuk ribuan perangkat yang tidak secara native mendukung ekosistem Apple. Dengan lebih dari 2.000 plugin yang dikembangkan komunitas, ini menjembatani lampu pintar, termostat, kamera, dan sistem keamanan dari merek seperti Ring, Nest, TP-Link, dan Tuya ke dalam pengalaman HomeKit yang terpadu.
Menjalankan Homebridge di VPS memastikan ketersediaan 24/7 untuk otomatisasi HomeKit Anda terlepas dari kondisi daya lokal atau jaringan, dengan konfigurasi plugin yang persisten dan akses jarak jauh yang andal dari mana saja di dunia.
Fitur utama Homebridge
2.000+ Plugin Perangkat
Plugin komunitas mencakup hampir setiap merek dan protokol rumah pintar, memungkinkan Anda menambahkan perangkat apa pun ke HomeKit tanpa mengganti perangkat keras.
UI Konfigurasi Web
Homebridge Config UI X menyediakan antarmuka berbasis browser untuk menginstal plugin, mengelola perangkat, dan melihat log tanpa akses baris perintah.
Child Bridge Mode
Isolasi plugin ke dalam bridge anak terpisah untuk mencegah satu plugin yang bermasalah mengganggu seluruh setup HomeKit Anda.
Pembaruan Plugin Otomatis
Temukan, instal, dan perbarui plugin langsung dari UI web untuk menjaga integrasi perangkat tetap terkini tanpa sesi SSH manual.
Backup dan Pulihkan
Fitur pencadangan bawaan melindungi konfigurasi plugin Anda dan data pemasangan HomeKit dari kehilangan yang tidak disengaja.
Jalankan Homebridge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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