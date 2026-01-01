EmbyStat adalah aplikasi analytics dan statistik khusus untuk server media Emby dan Jellyfin. Aplikasi ini terhubung langsung ke API server media Anda untuk mengumpulkan data tentang library, pola menonton, dan performa server, menyajikan informasi tersebut melalui dashboard visual dan laporan mendetail.

Mendeploy EmbyStat di VPS memastikan pengumpulan data latar belakang yang berkelanjutan dan analytics yang selalu dapat diakses tanpa mengonsumsi resource di server media Anda sendiri. Penyimpanan persisten mempertahankan statistik historis untuk analisis tren jangka panjang, dan pengumpulan terjadwal menjaga laporan tetap terkini tanpa intervensi manual.