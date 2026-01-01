Deploy instan EmbyStat.
Dashboard statistik dan analytics untuk server media Emby dan Jellyfin dengan insight library yang mendalam dan laporan tontonan.
Pilih paket VPS untuk EmbyStat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan EmbyStat
EmbyStat adalah aplikasi analytics dan statistik khusus untuk server media Emby dan Jellyfin. Aplikasi ini terhubung langsung ke API server media Anda untuk mengumpulkan data tentang library, pola menonton, dan performa server, menyajikan informasi tersebut melalui dashboard visual dan laporan mendetail.
Mendeploy EmbyStat di VPS memastikan pengumpulan data latar belakang yang berkelanjutan dan analytics yang selalu dapat diakses tanpa mengonsumsi resource di server media Anda sendiri. Penyimpanan persisten mempertahankan statistik historis untuk analisis tren jangka panjang, dan pengumpulan terjadwal menjaga laporan tetap terkini tanpa intervensi manual.
Fitur utama EmbyStat
Statistik Perpustakaan
Rincian mendalam koleksi film dan acara TV Anda berdasarkan genre, kualitas, bahasa, dan rating memberikan gambaran lengkap tentang koleksi media Anda.
Melihat Statistik
Lacak riwayat tontonan dan pola tontonan per pengguna, mengungkapkan konten mana yang ditonton, ditonton ulang, atau tidak selesai ditonton.
Deteksi Duplikat
Mengidentifikasi file duplikat di seluruh pustaka Anda untuk membantu mengklaim kembali ruang penyimpanan dan menjaga koleksi yang bersih dan terorganisir dengan baik.
Pemantauan kesehatan server
Memantau metrik performa server dan aktivitas pengguna untuk membantu mengidentifikasi hambatan dan memastikan pengalaman streaming yang lancar.
Grafik interaktif
Dasbor visual dengan bagan dan grafik memudahkan untuk menjelajahi tren dan membagikan wawasan perpustakaan secara sekilas.
Jalankan EmbyStat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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