Apache Solr adalah platform pencarian open-source yang terbukti andal, dibangun di atas Apache Lucene, dan digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia. Ini menangani pencarian teks lengkap, penelusuran berfaset, penyorotan hasil, pencarian spasial, dan penanganan dokumen yang kaya — semuanya melalui REST API yang berfungsi dengan bahasa atau framework apa pun.

Menghosting Solr sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pencarian, privasi data, dan penyetelan performa tanpa biaya per kueri atau ketergantungan vendor. Baik Anda membutuhkan pencarian situs, penemuan produk e-commerce, atau pengambilan dokumen perusahaan, ekosistem Solr yang matang dan skema yang dapat diperluas menjadikannya fondasi yang terbukti.