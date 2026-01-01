Deploy instan Apache Solr.
Platform pencarian sumber terbuka kelas perusahaan yang mendukung pencarian teks lengkap, navigasi berfaset, dan pengindeksan waktu nyata untuk aplikasi apa pun.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Solr
Apache Solr adalah platform pencarian open-source yang terbukti andal, dibangun di atas Apache Lucene, dan digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia. Ini menangani pencarian teks lengkap, penelusuran berfaset, penyorotan hasil, pencarian spasial, dan penanganan dokumen yang kaya — semuanya melalui REST API yang berfungsi dengan bahasa atau framework apa pun.
Menghosting Solr sendiri di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pencarian, privasi data, dan penyetelan performa tanpa biaya per kueri atau ketergantungan vendor. Baik Anda membutuhkan pencarian situs, penemuan produk e-commerce, atau pengambilan dokumen perusahaan, ekosistem Solr yang matang dan skema yang dapat diperluas menjadikannya fondasi yang terbukti.
Fitur utama Apache Solr
Pencarian Teks Lengkap
Analisis teks bertenaga Lucene dengan tokenisasi, stemming, sinonim, dan penyesuaian relevansi memberikan hasil yang akurat di seluruh koleksi dokumen yang besar.
Navigasi Berfaset
Pemfasetan asli memungkinkan pengguna untuk menelusuri berdasarkan kategori, harga, tanggal, atau bidang terindeks apa pun – mesin standar di balik antarmuka e-commerce dan penyaringan konten.
Pengindeksan Real-Time
Dokumen yang dikomit ke indeks menjadi dapat dicari dalam hitungan detik, mendukung pencarian near real-time untuk aplikasi yang membutuhkan hasil terbaru.
Penanganan Dokumen Kaya
Integrasi Apache Tika bawaan secara otomatis mengekstrak dan mengindeks teks dari PDF, dokumen Word, HTML, dan lebih dari seribu format file lainnya.
REST API
Kueri dan perbarui indeks melalui HTTP dengan respons JSON, XML, atau CSV — tidak diperlukan pustaka klien khusus Solr untuk berintegrasi dengan tumpukan apa pun.
Jalankan Apache Solr lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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