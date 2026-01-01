Neo4j adalah database grafik yang paling banyak digunakan di dunia, yang menyimpan data sebagai node dan relasi, bukan baris dan tabel. Model grafik asli ini membuatnya sangat cepat dalam melintasi koneksi â€” baik Anda mencari jalur terpendek antara dua orang, mendeteksi jaringan penipuan, atau membuat rekomendasi produk â€” tanpa join yang mahal yang memperlambat database relasional pada masalah data yang terhubung.

Self-hosting Neo4j di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas model data, konfigurasi memori, dan izin akses Anda. Anda menghindari biaya cloud per-kueri sambil menjaga data relasi sensitif â€” seperti jaringan pengguna, grafik transaksi, dan hierarki organisasi â€” sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan.