Deploy Neo4j instan.
Basis data grafik sumber terbuka terkemuka di dunia, dibangun untuk menyimpan dan mengkueri data yang terhubung secara mendalam dalam skala besar.
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Buat project apa saja dengan Neo4j
Neo4j adalah database grafik yang paling banyak digunakan di dunia, yang menyimpan data sebagai node dan relasi, bukan baris dan tabel. Model grafik asli ini membuatnya sangat cepat dalam melintasi koneksi â€” baik Anda mencari jalur terpendek antara dua orang, mendeteksi jaringan penipuan, atau membuat rekomendasi produk â€” tanpa join yang mahal yang memperlambat database relasional pada masalah data yang terhubung.
Self-hosting Neo4j di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas model data, konfigurasi memori, dan izin akses Anda. Anda menghindari biaya cloud per-kueri sambil menjaga data relasi sensitif â€” seperti jaringan pengguna, grafik transaksi, dan hierarki organisasi â€” sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan.
Fitur utama Neo4j
Graph Storage Asli
Data secara fisik disimpan sebagai node dan relasi, sehingga penelusuran graf dieksekusi dalam waktu konstan terlepas dari ukuran total dataset â€“ sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh database relasional.
Bahasa kueri Cypher
Cypher adalah bahasa kueri pencocokan pola yang ekspresif, yang dibuat khusus untuk grafik, memungkinkan Anda menjelaskan kueri hubungan yang kompleks dalam sintaksis yang mudah dibaca, mirip SQL.
Browser UI bawaan
Neo4j Browser menyediakan antarmuka visual interaktif untuk menulis kueri, menjelajahi grafik Anda, dan merender hasil sebagai diagram node-relasi interaktif.
ACID Transactions
Kepatuhan ACID penuh memastikan konsistensi dan ketahanan data, menjadikan Neo4j cocok untuk beban kerja produksi di mana keakuratan tidak dapat ditawar.
REST dan Bolt APIs
Protokol biner Bolt dan API REST HTTP memungkinkan aplikasi apa pun terhubung ke Neo4j menggunakan driver resmi yang tersedia untuk Python, Java, JavaScript, Go, .NET, dan lainnya.
Algoritma graf
Pustaka Graph Data Science menyediakan lebih dari 65 algoritma â€” PageRank, deteksi komunitas, pencarian jalur â€” yang berjalan langsung di grafik Anda tanpa mengekspor data.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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