iTop (Portal Operasi TI) adalah platform Manajemen Layanan TI berbasis web yang sepenuhnya open-source, dibangun berdasarkan praktik terbaik ITIL. Ini menggabungkan Database Manajemen Konfigurasi yang canggih dengan modul helpdesk, insiden, masalah, perubahan, dan manajemen layanan â€” semuanya dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.

Tidak seperti alat SaaS ITSM yang mengenakan biaya per agen, meng-hosting iTop sendiri di VPS Anda memberikan tim TI Anda kendali penuh atas data, kustomisasi, dan integrasi Anda. Anda dapat memperluas iTop melalui add-on dari iTop Hub untuk menyesuaikannya dengan alur kerja operasional spesifik Anda.