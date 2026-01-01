Deploy iTop instan.
Platform Open-source ITSM dan CMDB untuk mengelola layanan IT, infrastruktur, dan alur kerja dukungan.
Pilih paket VPS untuk iTop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan iTop
iTop (Portal Operasi TI) adalah platform Manajemen Layanan TI berbasis web yang sepenuhnya open-source, dibangun berdasarkan praktik terbaik ITIL. Ini menggabungkan Database Manajemen Konfigurasi yang canggih dengan modul helpdesk, insiden, masalah, perubahan, dan manajemen layanan â€” semuanya dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.
Tidak seperti alat SaaS ITSM yang mengenakan biaya per agen, meng-hosting iTop sendiri di VPS Anda memberikan tim TI Anda kendali penuh atas data, kustomisasi, dan integrasi Anda. Anda dapat memperluas iTop melalui add-on dari iTop Hub untuk menyesuaikannya dengan alur kerja operasional spesifik Anda.
Fitur utama iTop
CMDB Terintegrasi
Lacak semua aset IT dan hubungannya dalam database yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan analisis dampak grafis.
Insiden & Dukungan
Tangani tiket dukungan dengan pelacakan SLA, notifikasi pengguna, dan jejak audit lengkap dari setiap tindakan yang diambil.
Manajemen perubahan
Rencanakan dan setujui perubahan dengan alur kerja terstruktur yang menjaga lingkungan IT Anda tetap stabil dan dapat dilacak.
Katalog layanan
Definisikan dan kelola penawaran layanan, kontrak, dan target SLA di seluruh organisasi IT Anda.
Dapat diperluas melalui add-on
Perluas iTop dengan ekstensi komunitas dan komersial dari iTop Hub tanpa memodifikasi kode inti.
Jalankan iTop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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