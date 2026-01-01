Diskon ImmuDB hingga 69%

Deploy ImmuDB dengan instalasi sekali klik.

Database abadi, anti-perusakan dengan verifikasi kriptografi untuk integritas data yang dapat diaudit.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy ImmuDB dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk ImmuDB

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ImmuDB

ImmuDB adalah database open-source yang tidak dapat diubah, ditulis dalam Go, yang menyimpan riwayat lengkap semua perubahan data. Setiap penulisan diverifikasi secara kriptografis, sehingga tidak mungkin untuk mengubah atau menghapus catatan tanpa terdeteksi, memberikan Anda jejak audit yang jelas jika ada perubahan secara desain.

Dapat diterapkan sebagai server mandiri, ImmuDB mendukung model data key-value, SQL, dan dokumen, serta dilengkapi dengan konsol web bawaan untuk menjelajahi data dan mengelola pengguna. Self-hosting memberikan kendali penuh atas log audit sensitif, catatan kepatuhan, dan riwayat transaksi pada infrastruktur Anda sendiri tanpa dependensi eksternal.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ImmuDB

Penyimpanan dengan Bukti Perusakan

Setiap catatan dihubungkan melalui hash kriptografi, sehingga setiap modifikasi atau penghapusan dapat segera terdeteksi oleh klien atau auditor.

Dukungan multi-model

Mengkueri data menggunakan antarmuka key-value, SQL, atau dokumen â€“ semuanya berbagi mesin penyimpanan yang sama dan tidak dapat diubah tanpa migrasi skema antar model.

Web console bawaan

UI web terintegrasi di port 8080 memungkinkan Anda menjelajahi database, menjalankan kueri SQL, dan mengelola pengguna tanpa menginstal alat tambahan.

Verifikasi kriptografi

Klien dapat memverifikasi secara independen integritas nilai apa pun yang mereka baca menggunakan bukti Merkle tree, menghilangkan kebutuhan untuk memercayai server secara membabi buta.

Riwayat audit lengkap

Semua versi dari setiap kunci disimpan secara permanen, memberikan tim kepatuhan dan auditor rantai pengawasan yang lengkap dan dapat diverifikasi untuk setiap titik data.

Jalankan ImmuDB lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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