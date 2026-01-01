ImmuDB adalah database open-source yang tidak dapat diubah, ditulis dalam Go, yang menyimpan riwayat lengkap semua perubahan data. Setiap penulisan diverifikasi secara kriptografis, sehingga tidak mungkin untuk mengubah atau menghapus catatan tanpa terdeteksi, memberikan Anda jejak audit yang jelas jika ada perubahan secara desain.

Dapat diterapkan sebagai server mandiri, ImmuDB mendukung model data key-value, SQL, dan dokumen, serta dilengkapi dengan konsol web bawaan untuk menjelajahi data dan mengelola pengguna. Self-hosting memberikan kendali penuh atas log audit sensitif, catatan kepatuhan, dan riwayat transaksi pada infrastruktur Anda sendiri tanpa dependensi eksternal.