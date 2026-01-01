Deploy ImmuDB dengan instalasi sekali klik.
Database abadi, anti-perusakan dengan verifikasi kriptografi untuk integritas data yang dapat diaudit.
Pilih paket VPS untuk ImmuDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ImmuDB
ImmuDB adalah database open-source yang tidak dapat diubah, ditulis dalam Go, yang menyimpan riwayat lengkap semua perubahan data. Setiap penulisan diverifikasi secara kriptografis, sehingga tidak mungkin untuk mengubah atau menghapus catatan tanpa terdeteksi, memberikan Anda jejak audit yang jelas jika ada perubahan secara desain.
Dapat diterapkan sebagai server mandiri, ImmuDB mendukung model data key-value, SQL, dan dokumen, serta dilengkapi dengan konsol web bawaan untuk menjelajahi data dan mengelola pengguna. Self-hosting memberikan kendali penuh atas log audit sensitif, catatan kepatuhan, dan riwayat transaksi pada infrastruktur Anda sendiri tanpa dependensi eksternal.
Fitur utama ImmuDB
Penyimpanan dengan Bukti Perusakan
Setiap catatan dihubungkan melalui hash kriptografi, sehingga setiap modifikasi atau penghapusan dapat segera terdeteksi oleh klien atau auditor.
Dukungan multi-model
Mengkueri data menggunakan antarmuka key-value, SQL, atau dokumen â€“ semuanya berbagi mesin penyimpanan yang sama dan tidak dapat diubah tanpa migrasi skema antar model.
Web console bawaan
UI web terintegrasi di port 8080 memungkinkan Anda menjelajahi database, menjalankan kueri SQL, dan mengelola pengguna tanpa menginstal alat tambahan.
Verifikasi kriptografi
Klien dapat memverifikasi secara independen integritas nilai apa pun yang mereka baca menggunakan bukti Merkle tree, menghilangkan kebutuhan untuk memercayai server secara membabi buta.
Riwayat audit lengkap
Semua versi dari setiap kunci disimpan secara permanen, memberikan tim kepatuhan dan auditor rantai pengawasan yang lengkap dan dapat diverifikasi untuk setiap titik data.
Jalankan ImmuDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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