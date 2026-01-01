Scada-LTS adalah sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) berbasis Java, web-native yang dirancang untuk para insinyur yang perlu memantau dan mengontrol peralatan industri dari browser. Dikembangkan dari codebase Mango Automation yang terbukti, sistem ini dilengkapi dengan editor tampilan grafis, pencatatan data historis, manajemen alarm, scripting, dan driver bawaan untuk Modbus, SNMP, OPC, serta protokol industri lainnya â€” tanpa lisensi proprietary atau biaya per-tag.

Self-hosting Scada-LTS di VPS Anda sendiri menjaga data proses, kredensial perangkat, dan aktivitas operator sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, sekaligus membuat dashboard dapat diakses oleh tim lapangan melalui HTTPS standar tanpa mengekspos PLC ke internet publik.