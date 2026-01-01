Deploy Scada-LTS dalam instalasi sekali klik.
Sistem SCADA web sumber terbuka untuk pemantauan industri, dasbor, alarm, dan kontrol perangkat berbasis protokol.
Pilih paket VPS untuk Scada-LTS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Scada-LTS
Scada-LTS adalah sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) berbasis Java, web-native yang dirancang untuk para insinyur yang perlu memantau dan mengontrol peralatan industri dari browser. Dikembangkan dari codebase Mango Automation yang terbukti, sistem ini dilengkapi dengan editor tampilan grafis, pencatatan data historis, manajemen alarm, scripting, dan driver bawaan untuk Modbus, SNMP, OPC, serta protokol industri lainnya â€” tanpa lisensi proprietary atau biaya per-tag.
Self-hosting Scada-LTS di VPS Anda sendiri menjaga data proses, kredensial perangkat, dan aktivitas operator sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, sekaligus membuat dashboard dapat diakses oleh tim lapangan melalui HTTPS standar tanpa mengekspos PLC ke internet publik.
Fitur utama Scada-LTS
Driver Multi-protokol
Sumber data Modbus, SNMP, OPC, HTTP, dan SQL bawaan terhubung ke PLC, sensor, dan sistem yang sudah ada tanpa gateway pihak ketiga.
Editor tampilan grafis
Pembuat tampilan Drag and drop memungkinkan insinyur menyusun diagram mimik langsung, pengukur, dan grafik tren langsung di browser.
Alarm dan event handlers
Tingkat alarm yang dapat dikonfigurasi dengan email, skrip, dan tindakan titik setel mengubah anomali menjadi respons otomatis di seluruh pabrik.
Data logging historis
Setiap titik data diberi stempel waktu dan disimpan di MySQL, memungkinkan analisis tren jangka panjang, laporan, dan jejak audit regulasi.
Skrip dan poin meta
Poin meta berbasis JavaScript dan penangan peristiwa menghitung nilai turunan, KPI, dan logika kustom tanpa layanan eksternal.
Arsitektur Web-native
Berjalan di Apache Tomcat dengan UI berbasis browser sepenuhnya, sehingga operator mengakses dasbor dari perangkat apa pun di jaringan.
Jalankan Scada-LTS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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