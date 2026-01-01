LibreChat adalah alternatif ChatGPT yang di-host sendiri dengan lebih dari 15.000 bintang GitHub yang memberi Anda antarmuka tunggal yang rapi untuk berinteraksi dengan berbagai penyedia AI. Ini mendukung model GPT OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, dan model yang di-host secara lokal melalui Ollama â€” semuanya dari satu deployment, tanpa perlu berpindah-pindah dashboard vendor yang berbeda.

Template ini menggabungkan stack LibreChat lengkap: MongoDB untuk penyimpanan percakapan, MeiliSearch untuk pencarian riwayat chat teks lengkap, dan database vektor PostgreSQL untuk kueri dokumen RAG. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga percakapan sensitif tetap berada di infrastruktur Anda sambil memberi Anda kendali penuh atas kunci API, akses pengguna, dan manajemen biaya.