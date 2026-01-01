Deploy LibreChat instan.
Platform chat AI open-source yang menyediakan antarmuka terpadu untuk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan model lokal.
Pilih paket VPS untuk LibreChat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibreChat
LibreChat adalah alternatif ChatGPT yang di-host sendiri dengan lebih dari 15.000 bintang GitHub yang memberi Anda antarmuka tunggal yang rapi untuk berinteraksi dengan berbagai penyedia AI. Ini mendukung model GPT OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, dan model yang di-host secara lokal melalui Ollama â€” semuanya dari satu deployment, tanpa perlu berpindah-pindah dashboard vendor yang berbeda.
Template ini menggabungkan stack LibreChat lengkap: MongoDB untuk penyimpanan percakapan, MeiliSearch untuk pencarian riwayat chat teks lengkap, dan database vektor PostgreSQL untuk kueri dokumen RAG. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga percakapan sensitif tetap berada di infrastruktur Anda sambil memberi Anda kendali penuh atas kunci API, akses pengguna, dan manajemen biaya.
Fitur utama LibreChat
Akses AI Multi-Penyedia
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI, dan model Ollama lokal serta beralih di antara mereka dalam satu sesi chat.
Kueri Dokumen RAG
Unggah dokumen dan kueri dokumen tersebut dengan model AI yang terhubung menggunakan pipeline pengambilan data bertenaga pgvector bawaan.
Pencarian Percakapan
Temukan obrolan lama secara instan dengan pencarian teks lengkap yang didukung oleh MeiliSearch di seluruh riwayat percakapan Anda.
Manajemen Pengguna
Daftarkan beberapa pengguna dengan login email/kata sandi, kelola akses kunci API secara terpusat, dan lacak konsumsi token per pengguna.
Privasi Lengkap
Semua percakapan AI dan dokumen yang diunggah tetap berada di VPS Anda â€“ tidak ada pengumpulan data pihak ketiga di luar API penyedia AI yang Anda pilih.
Jalankan LibreChat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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