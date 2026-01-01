Hermes WebUI adalah aplikasi web sumber terbuka yang ringan yang membawa agen AI Hermes â€” agen yang terus belajar dan selalu aktif dari Nous Research â€” ke browser Anda dengan paritas CLI yang hampir 1:1. Template ini menggabungkan WebUI dengan gateway Agen Hermes hulu sehingga satu deployment memberi Anda antarmuka obrolan browser dan agen yang berjalan lama yang menggerakkannya.

Self-hosting Hermes WebUI di VPS Anda sendiri menjaga percakapan Anda, memori agen, keterampilan, dan kunci API penyedia pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Anda memilih penyedia model, Anda menyimpan sesi, dan Anda menjangkau agen dengan aman dari desktop atau seluler tanpa mengirim data melalui SaaS pihak ketiga.