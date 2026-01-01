Deploy instan Hermes WebUI.
Penerapan Hermes full-stack yang memasangkan agen AI Hermes dengan UI chat web yang di-hosting sendiri dan cepat.
Pilih paket VPS untuk Hermes WebUI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hermes WebUI
Hermes WebUI adalah aplikasi web sumber terbuka yang ringan yang membawa agen AI Hermes â€” agen yang terus belajar dan selalu aktif dari Nous Research â€” ke browser Anda dengan paritas CLI yang hampir 1:1. Template ini menggabungkan WebUI dengan gateway Agen Hermes hulu sehingga satu deployment memberi Anda antarmuka obrolan browser dan agen yang berjalan lama yang menggerakkannya.
Self-hosting Hermes WebUI di VPS Anda sendiri menjaga percakapan Anda, memori agen, keterampilan, dan kunci API penyedia pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Anda memilih penyedia model, Anda menyimpan sesi, dan Anda menjangkau agen dengan aman dari desktop atau seluler tanpa mengirim data melalui SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Hermes WebUI
Agent Terpaket + WebUI
Menyertakan gateway Agen Hermes upstream dan WebUI bersama dengan volume status bersama sehingga sesi, skill, dan memori bertahan dari restart dan digunakan kembali oleh kedua antarmuka.
Paritas CLI Lengkap
Semua yang dapat Anda lakukan di terminal Hermes â€“ chat, tools, penjadwalan, memori, skill â€“ dapat diakses dari antarmuka web yang sama.
Tata letak ruang kerja tiga panel
Sesi dan navigasi di sebelah kiri, chat di tengah, dan browser file ruang kerja langsung di sebelah kanan dengan pratinjau sebaris.
Streaming dengan Kartu Alat
Streaming token yang dikirim server, kartu panggilan alat inline, diagram Mermaid, penyorotan sintaks, dan cincin penggunaan konteks yang terpasang di footer komposer.
Mobile-First PWA
Tata letak seluler responsif dengan menu hamburger dan kontrol sentuh â€“ instal ke layar utama Anda dan kendalikan Hermes dari ponsel Anda.
Model yang Independen dari Penyedia Layanan
Pasang kunci OpenAI, Anthropic, Google, atau OpenRouter pada saat deployment dan beralih antar model dari dropdown dinamis di UI.
Jalankan Hermes WebUI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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