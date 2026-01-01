Semaphore adalah antarmuka web open-source modern untuk mengelola dan menjalankan alat otomatisasi DevOps. Ini menyediakan dashboard yang rapi untuk mengeksekusi Ansible playbooks, Terraform plans, OpenTofu configurations, Bash scripts, dan Pulumi stacks tanpa memerlukan akses command-line. Tim dapat mengelola inventaris, kredensial, dan riwayat eksekusi melalui browser sambil tetap memegang kendali penuh atas kode infrastruktur mereka.

Self-hosting Semaphore di VPS Anda memusatkan semua eksekusi otomatisasi dengan jejak audit, jadwal eksekusi, dan kontrol akses tim. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan akun admin yang dibuat secara otomatis saat peluncuran pertama dengan kredensial yang Anda konfigurasikan selama deployment.