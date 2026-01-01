UI web modern untuk menjalankan playbook Ansible, rencana Terraform, skrip Bash, dan stack Pulumi.
Pilih paket VPS untuk Semaphore
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Semaphore
Semaphore adalah antarmuka web open-source modern untuk mengelola dan menjalankan alat otomatisasi DevOps. Ini menyediakan dashboard yang rapi untuk mengeksekusi Ansible playbooks, Terraform plans, OpenTofu configurations, Bash scripts, dan Pulumi stacks tanpa memerlukan akses command-line. Tim dapat mengelola inventaris, kredensial, dan riwayat eksekusi melalui browser sambil tetap memegang kendali penuh atas kode infrastruktur mereka.
Self-hosting Semaphore di VPS Anda memusatkan semua eksekusi otomatisasi dengan jejak audit, jadwal eksekusi, dan kontrol akses tim. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal dan akun admin yang dibuat secara otomatis saat peluncuran pertama dengan kredensial yang Anda konfigurasikan selama deployment.
Fitur utama Semaphore
Ansible playbook runner
Jalankan playbook Ansible dari UI web dengan manajemen inventaris, injeksi variabel, dan streaming output real-time.
Dukungan multi-tool
Jalankan skrip Terraform, OpenTofu, Pulumi, dan Bash bersama Ansible dari satu antarmuka terpadu.
Eksekusi Terjadwal
Jadwalkan eksekusi otomatisasi dengan ekspresi cron dan lihat riwayat eksekusi dengan log terperinci serta pelacakan status.
Manajemen kredensial
Simpan kunci SSH, kredensial penyedia cloud, dan kata sandi vault dengan aman menggunakan penyimpanan terenkripsi.
Kolaborasi tim
Kelola akses tim dengan izin level proyek agar anggota dapat menjalankan tugas yang diizinkan tanpa akses server langsung.
Integrasi Git
Tarik playbook dan kode otomatisasi langsung dari repositori Git dengan pemilihan cabang dan tag per tugas.
Jalankan Semaphore lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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